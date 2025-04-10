Многим известны песни "Думы мои, думы", или "О панно Инно", однако есть и менее известные, и не менее прекрасные. 24 Канал подготовил подборку небанальных песен на стихи украинских поэтов.

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Песни на стихи украинских поэтов

Олесь Гончар известен как писатель, однако в свое время написал стихотворение "Знамена полка". Это стихотворение положил на музыку легендарный Владимир Ивасюк. Особенно эта песня отзывается во время российско-украинской войны.

Хоровая капелла "Дударик" – "Знамена полка": смотрите видео

Стихи Лины Костенко часто кладут на музыку. Например, для альбома "Подих" в свое время Джамала положила на музыку стихотворение поэтессы "Неандертальцы".

Джамала – "Неандертальцы": смотрите видео

Самой известной песней на стихотворение Дмитрия Павлычко, конечно, является "Два кольори". Однако еще по меньшей мере 2 стихотворения поэта положил на музыку Владимир Ивасюк. Песню "Над морем" исполнил Тарас Чубай.

Тарас Чубай – "Над морем": смотрите видео

Когда в 2020 году начался карантин из-за пандемии коронавируса, группа VEREMIY положила на музыку стихотворение Василия Стуса "Усміхнені й живі" и записала эту песню. Интересно, что несмотря на то, что пандемия уже закончилась, песня не теряет актуальности и во время полномасштабной войны.

VEREMIY – "Улыбающиеся и живые": смотрите видео

В своем репертуаре и группа Бумбокс имеет необычную песню на стихи украинской поэтессы Леси Украинки. Композиция "Плющ" вошла в альбом "Тайный код: Рубикон".

Бумбокс – "Плющ": смотрите видео

Также часто украинские исполнители сейчас возвращаются к творчеству Тараса Шевченко, Василия Симоненко, Павла Тычины, Николая Винграновского, Ивана Франко и других поэтов.