Шалене кохання обернулось вогнищем: історія цієї князівни нагадує сюжет для серіалу
Спочатку це могла бути просто історія кохання, яка зруйнувала князівський шлюб. Але закінчилася вона змовою бояр, полоном князя, стратою його коханої та боротьбою за майбутнє їхнього сина.
У центрі цієї історії опинилася Анастасія Чагр або Настаська, яка стала коханою галицького князя Ярослава Осмомисла. Її доля настільки драматична, що легко могла б стати сюжетом середньовічного серіалу.
Князь залишив дружину заради Настаськи
Ярослав Осмомисл був одружений з Ольгою Юріївною, дочкою київського князя Юрія Долгорукого. Цей шлюб мав політичне значення, однак згодом у житті князя з'явилася Настаська з роду Чагрів.
Літопис не повідомляє, коли саме почалися їхні стосунки, але відомо, що Настаська народила Ярославу сина Олега. У джерелах його називають Олегом Настасічем, тобто сином Настаськи.
Князь настільки прив'язався до Настаськи, що фактично залишив законну дружину. Ольга разом із сином Володимиром зрештою втекла до Польщі.
А далі почалася справжня князівська драма
У 1171 році ситуація в Галичі різко загострилася. Бояри виступили проти оточення Настаськи, а людей із роду Чагрів почали переслідувати. Ярослава Осмомисла, за літописом, схопили. Саме тоді його син Володимир отримав звістку від Святополка із Галича:
Отця твойого ми схопили єсми і приятелів його, Чагрових людей, побили. А ось твій ворог – Настаська.
Далі події стали ще жорстокішими. Галичани розклали вогонь і спалили Настаську, а її сина Олега відправили у вигнання.
Самого Ярослава змусили присягнути, що він житиме зі своєю законною дружиною Ольгою.
Чи справді Настаську назвали відьмою?
Саме тут навколо її історії з'явилася містична деталь. У популярних переказах Настаську називають чаклункою, яка нібито причарувала князя, однак у самому літописному описі немає прямої вказівки, що її стратили саме за чаклунство.
Деякі історики та краєзнавці пов'язують спалення з обвинуваченнями у відьомстві, але це вже інтерпретація подій. Сам літопис лише фіксує, що галичани спалили Настаську після заколоту та змусили Ярослава повернутися до Ольги.
Попри трагедію, Настаська залишилася важливою фігурою в історії князя. Перед смертю Ярослав заповів Галич своєму синові Олегу, якого мав від Настаськи, називаючи його "Настасьчичем".
Після смерті Осмомисла бояри не виконали його волю: Олега вигнали з Галича, а князівський престол отримав законний син Ярослава Володимир.