Однак із цим прізвиськом є цікавий нюанс. Про те, що означає слово "Осмомисл", розповідає 24 Канал.

Звідки взялося прізвисько Осмомисл

Вперше Ярослава названо Осмомислом у відомому давньоруському творі "Слово о полку Ігоревім". Там він згадується як "Галицький Осмомисл Ярослав" і постає як могутній правитель.

Згідно з найпопулярнішою версією, слово "Осмомисл" походить від давньоруських слів "осмь" (вісім) та "мисль" (думка). Буквально воно означає "той, хто має вісім думок".

Ярослав Осмомисл на нараді з боярами / Літописна мініатюра

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Ще одна версія припускає, що князь міг отримати це прізвисько за знання восьми іноземних мов. За іншою – "вісім думок" могли символізувати здатність Ярослава одночасно опікуватися багатьма важливими справами.

Водночас казахський письменник і дослідник Олжас Сулейменов у своїй праці "Аз і Я" висунув інше припущення. На його думку, прізвисько "Осмомисл" може мати тюркське походження та означати "восьмикутний" або "восьмигранний" у значенні "ерудований".

Чи справді князя називали Осмомислом

Як зазначає історик Віталій Нагірний у дослідженні "Чи існував "Ярослав Осмомисл"?", у давніх літописах Ярослав Володимиркович згадується багато разів, але Осмомислом його там не називають.

За словами Нагірного, єдиним давнім джерелом, де Ярослава безпосередньо називають Осмомислом, є "Слово о полку Ігоревім". Він також наголошує, що це художній твір, а не літопис, тому не можна точно сказати, що таке прізвисько справді використовували щодо князя за його життя.

Саме тому дослідник вважає, що коректніше називати князя Ярославом Володимирковичем. Адже саме під цим іменем він неодноразово згадується у давніх літописах.