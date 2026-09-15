Однако с этим прозвищем связан интересный нюанс. О том, что означает слово "Осмомысл", рассказывает 24 Канал.

Откуда взялось прозвище Осмомысл

Впервые Ярослава назвали Осмомыслом в известном древнерусском произведении "Слово о полку Игореве". Там он упоминается как "Галицкий Осмомысл Ярослав" и предстает как могущественный правитель.

Согласно самой популярной версии, слово "Осмомысл" происходит от древнерусских слов "осмь" (восемь) и "мысль" (мысль). Буквально оно означает "тот, кто имеет восемь мыслей".

Ярослав Осмомысл на совете с боярами / Летописная миниатюра

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Еще одна версия предполагает, что князь мог получить это прозвище за знание восьми иностранных языков. По другой версии, "восемь мыслей" могли символизировать способность Ярослава одновременно заниматься многими важными делами.

В то же время казахский писатель и исследователь Олжас Сулейменов в своей работе "Аз и Я" выдвинул иное предположение. По его мнению, прозвище "Осмомысл" может иметь тюркское происхождение и означать "восьмиугольный" или "восьмигранный" в значении "эрудированный".

Действительно ли князя называли Осмомыслом

Как отмечает историк Виталий Нагорный в исследовании "Существовал ли "Ярослав Осмомысл"?", в древних летописях Ярослав Владимиркович упоминается много раз, но Осмомыслом его там не называют.

По словам Нагорного, единственным древним источником, где Ярослава непосредственно называют Осмомыслом, является "Слово о полку Игореве". Он также подчеркивает, что это художественное произведение, а не летопись, поэтому нельзя точно сказать, действительно ли такое прозвище использовалось в отношении князя при его жизни.

Именно поэтому исследователь считает, что корректнее называть князя Ярославом Владимирович. Потому что именно под этим именем он неоднократно упоминается в древних летописях.