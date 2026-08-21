Батьківщина-Мати стане "полотном" для незвичайної історії: чим особливе цьогорічне шоу

До Дня Незалежності України Батьківщину-Матір не просто підсвітять – на монументі покажуть аудіовізуальну історію про минуле, сьогодення та майбутнє країни.

П’ятихвилинна проєкція перетворить один із головних символів Києва Батьківщину-Матір на своєрідне мистецьке полотно. На скульптурі з’являтимуться символи, кожен із яких має власне значення, пише pragmatika.media.

Що покажуть на Батьківщині-Матері?

В основі інсталяції "Майбутнє пам'ятає" – символи, які мають нагадати про українське коріння та різні культури, що формували історію наших земель.

У проєкції поєднали козацьку вишивку, кримськотатарські орнаменти та знаки давніх цивілізацій – греків, скіфів і слов’ян.

Окремо автори заклали власну систему символів. Коріння означає зв’язок із землею та минулими поколіннями, спіралі – циклічність часу, вода – очищення від нав’язаних ідей, а крила – свободу вибору та можливість рухатися вперед. Фіналом стають зірки та сузір’я. Зірки уособлюють людей та їхні мрії, а сузір’я – взаємозв’язок українців і майбутнього, яке вони створюють разом.

Шоу на Батьківщині-Матері / Expolight

Хто створив інсталяцію?

Автор проєкту – український світловий дизайнер, засновник та артдиректор Expolight Микола Каблука. Для нього це вже не перша робота з Батьківщиною-Матір’ю: у вересні 2025 року його студія проєктувала на монумент символи п’яти опор України – Волі, Стійкості, Любові, Справедливості та Єдності.

Цього разу головною ідеєю стала думка про те, що майбутнє не виникає з нуля, а формується рішеннями людей сьогодні.

Майбутнє не виникає з порожнечі. Воно формується нашим вибором сьогодні, а здатність рухатися вперед народжується з розуміння того, звідки ми прийшли,

– пояснив Каблука.

Міністерка культури Тетяна Бережна також звернула увагу на назву проєкту. За її словами, майбутнє України визначається подіями минулого та рішеннями, які люди ухвалюють щодня.

Батьківщина-Мати пережила й російський удар

Батьківщина-Мати – 102-метрова монументальна скульптура, яку звели у Києві в 1981 році за проєктом скульптора Василя Бородая. Вона розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

У ніч на 3 лютого 2026 року російський удар по Києву пошкодив зал слави музею біля підніжжя монумента. Сама скульптура істотно не постраждала, а музей продовжив роботу.

Тепер напередодні 35-річчя Незалежності Батьківщина-Мати знову стала частиною великої історії – цього разу її поверхня перетворилася на полотно для сучасного українського мистецтва.

Проєкт реалізують за підтримки Міністерства культури України та у партнерстві з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні.

Побачити "Майбутнє пам’ятає" можна до 1 вересня щовечора з 21:00 до 23:00.