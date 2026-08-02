Насправді ж її прообразами стали дві українки. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів старший науковий співробітник Національного музею історії України у Другій світовій війні Роман Кабачій.

Хто був прообразом монумента "Батьківщина-мати"

За словами історика, архітектор Василь Бородай від самого початку задумував "Батьківщину-матір" саме як українку.

Вона не схожа на типову колгоспницю чи радгоспницю із журналу "Крестьянка". А вона дійсно схожа на українку,

– зазначив Кабачій.

Він додав, що головним прообразом скульптури вважають Ніну Данилейко, тоді як риси обличчя могли бути взяті зі скульпторки Галини Кальченко.

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Галина Кальченко / Фото Бібліотека українського мистецтва

"Хто позував? Про обличчя – говорять, що Галина Кальченко. Натомість Ніна Данилейко – скоріш за все, її фігура використана. Бо вона досить таки статна жінка. Вона й сама говорить, що позувала скульптору", – пояснив історик.

Відомо, що Ніна Данилейко народилася у селі Гребінки на Київщині. У студентські роки вона працювала сторожем у Ботанічному саду біля Видубицького монастиря, поруч із яким художники та архітектори орендували майстерні. Як пише портал "Моя Київщина", саме там її запросили позувати для скульптури, назвавши "типовою українкою".

Водночас спочатку монумент планували зробити у вигляді жінки з дитиною. Однак від цієї ідеї відмовилися, оскільки, за однією з версій, здалеку верхня частина композиції нагадувала б тризуб. Після цього вирішили, що жінка триматиме в руках меч і щит.

Я не думаю, що мама шкодувала, що брала участь у створенні цього образу. На публіку ми не виносили цієї інформації, але в сім'ї знали, що ця історія була. Щоб вона ходила і прапором махала – "Це – я!" – такого не було,

– поділився син Ніни Данило Данилейко.

"Батьківщина-мати" / Фото Unsplash

Водночас син Ніни Данилейко зауважив, що його мама позувала для першого варіанту монумента, на якому "Батьківщина-мати" мала тримати дитину. Однак цю концепцію не затвердили, тож зрештою скульптуру створили як збірний образ.

Іншим прообразом "Батьківщини-матері" вважають українську скульпторку Галину Кальченко. Сам Бородай неодноразово розповідав, що навмисно надав обличчю монумента риси своєї колеги, хоча ніс довелося трохи подовжити, щоб він не здавався сплюсненим, якщо дивитися знизу.