Туди не заглядали понад 100 років: які дивні "скарби" знайшли під підлогою Букінгема

Під час ремонту старого будинку ніхто не здивується загубленій дрібниці чи забутій коробці. Але коли йдеться про Букінгемський палац, навіть звичайний папірець може виявитися маленькою знахідкою з минулого.

Саме це сталося під час масштабної реконструкції королівської резиденції у Лондоні. Робітники знайшли під підлогою та в інших частинах палацу речі, які пролежали там десятки, а деякі й понад 100 років, повідомляє BBC.

Що знайшли під підлогою?

Серед знахідок є фрагмент газети The Standard від 27 листопада 1889 року. Йому вже близько 137 років, а на клаптику збереглася театральна афіша з виставами, які тоді показували у Вест-Енді.

Знайшли також квиток на вечір гри у whist, яку організовував соціальний клуб працівників королівського двору. Квиток коштував 6 пенсів і датований 14 квітня 1949 року, коли британським королем був Георг VI.

А ще під підлогою лежали старі бланки футбольного тоталізатора Littlewoods 1957 року, зношені чорні черевики та порожня пачка сигарет Silk Cut.

Знахідки в Букінгемі / Фото: AP

Знайшли навіть інструкції для королівського прийому

Серед речей виявився документ, який уже набагато більше розповідає про життя самого палацу. Це детальний розклад дипломатичного прийому, який королева Єлизавета II проводила у 1977 році з нагоди свого срібного ювілею.

У документі були прописані маршрути гостей і членів королівської родини залами палацу. Зокрема, зазначалося, що Єлизавета II та інші члени королівської сім'ї мали рухатися бальною залою за годинниковою стрілкою.

Також працівникам давали вказівки щодо розміщення 350 британських гостей, часу подачі напоїв та навіть місць, де було заборонено палити.

У палаці виявили старі декоративні керамічні плитки Minton, які датують приблизно серединою XIX століття. Також знайшли олов'яний кухоль, пляшку води Schweppes та стару коробку з різдвяними листівками.

Чому все це опинилося під підлогою?

У Букінгемському палаці з 2017 року триває масштабна реконструкція. Її мета не просто освіжити інтер'єри, а замінити старі електричні кабелі, системи опалення, водопостачання та інші інженерні комунікації будівлі.

Під час робіт працівникам доводиться знімати величезну кількість підлогових дощок. В одному з етапів реконструкції команда працювала із приблизно 47 тисячами дощок, кожну з яких потрібно було пронумерувати та задокументувати.

Саме за підлогою та всередині стін десятиліттями залишалися речі, які хтось колись загубив, викинув або просто залишив після ремонтних робіт.