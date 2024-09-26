Історія Букінгемського палацу розпочалася ще у 17 столітті. Офіційною резиденцією британської королівської родини він став за часів королеви Вікторії. Століття за століттям палац збирав свої скарби й формував власний стиль. Детальніше розповідає Дизайн 24.

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Цікаві факти про інтер'єр Букінгемського палацу

Найцікавішими для публіки є державні зали Букінгемського палацу. Саме там представники британської королівської родини приймають своїх гостей під час офіційних заходів. Державні кімнати – дуже далекі від стилю мінімалізм. Вони мають кольорові стіни (переважають червоний і золотий) та коштовну оздобу.

Окрім того, державні кімнати прикрашають справжні скарби – картини Ван Дейка та Каналетто, особлива порцеляна, вікові скульптури, а також – найкращі меблі з англійських та французьких колекцій.



Букінгемський палац вражає / Getty images

Тронний зал – червоного кольору. Чільне місце займають тронні стільці. Їх виготовили для коронації королеви Єлизавети ІІ у 1953 році.

Родзинкою палацу є бальний зал. Перебуваючи там, можна відчути себе у минулому або у кадрі улюбленого історичного фільму.

Тим часом шанувальники мистецтва точно закохаються у картинну галерею. Кімната – 47 метрів. Зокрема, там зберігають шедеври Тиціана, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка і Клода. Варто зауважити, що галерею використовують також для офіційних прийомів.



Букінгемський палац – мрія мільйонів / Getty images

Загалом палац має близько 775 кімнат. Там розташована майже сотня офісів, а також – десятки спалень, зокрема, гостьових.

Також навколо палацу розташований прекрасний сад. Саме там відбуваються найцікавіші королівські вечірки.