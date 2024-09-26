Кожен з нас хоч раз чув фразу, що мода – циклічна. І нові заяви дизайнерів лише підтверджують це. Готові дізнатися, які меблі виходять з моди? Деталі розповіли дизайнери для Apartment therapy.

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Які стилі виходять з моди

Мінімалізм

Останнім часом мінімалізм став стилем життя. Зокрема, він мав активний вплив на інтер'єри загалом та меблі зокрема. Дизайнери зауважують, що людство дуже довго адаптовувалося під цей стиль. Водночас настав час додати меблі з більшою кількістю вишуканих елементів.



Мінімалізм втрачає актуальність / Unsplash

Нейтральні кольори

Тривалий час люди обирали меблі нейтральних кольорів. Однак наразі вже можна казати: сірий та бежевий залишаються у минулому. Люди хочуть яскравих барв у своїй оселі та своєму житті.



Бежевий стиль відходить у минуле / Unsplash

Меблевий фаст-фуд

Упродовж років меблі фактично "штампували". Можна було приїхати у торговий центр, обрати суперпопулярний диван або комод й щасливо поїхати додому. Водночас настає епоха персоналізованих меблів. Наразі люди зацікавлені в створенні особистого стилю.

Вуличні меблі

Суттєві зміни чекають меблі не лише, розташовані всередині оселі, але й вуличні. Дизайнери прогнозують, що їх замінять стильні дивани, парасольки та крісла-гойдалки.