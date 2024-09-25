Однак існує кілька простих прийомів, які допоможуть максимально ефективно використати простір. Про це пише Real Simple, де вказали прості поради від професіонала, про які ви, можливо, ще не чули, і вам захочеться негайно втілити їх у життя.

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Встановити стелажі над унітазом

Якщо у вас затишна маленька ванна кімната, перед вами стоїть важливе завдання – використати кожен сантиметр з максимальною користю. Роуз Пулвер, професійний організатор, дає ефективну пораду: чому б не додати кілька стелажів над унітазом?

Ви можете максимізувати вертикальний простір, підвісивши полиці. Стилізуйте гарні кошики та зберігайте рушники, мочалки та додатковий туалетний папір,

– порадила вона.

Просто варто переконатися, що ви закрили кришку унітаза під час змивання, аби зберегти речі максимально гігієнічними.

Оптимізувати дверцята шафки

Іноді багато хто нехтує зберіганням речей у шафці під раковиною, тому що через труби буває складно вмістити всі пляшечки та баночки, якими ми так любимо користуватися. Подумайте про те, щоб встановити кілька прозорих контейнерів на внутрішню сторону дверцят шафки. Вони ідеально підходять і для зберігання додаткового туалетного приладдя.

Поставити компактні органайзери

Органайзери для ящиків – це те, що дозволить максимально ефективно використати простір, групуючи ваші речі на потрібні категорії. Єдина невелика проблема полягає в тому, що ці контейнери іноді можуть ковзати, коли ви відкриваєте шухляду. Але не варто хвилюватися, адже це легко виправити. В такому випадку просто використовуйте клейкі точки, щоб надійно закріпити органайзери на місці.

Використовувати кутову поличку для ванної кімнати

Якщо у вас невелика душова кабіна і ваші пляшечки з шампунем, мило чи інші засоби опиняються на підлозі, то зручним рішенням буде встановити кутову поличку для ванної. Таким чином ваші особисті речі будуть впорядковані і завжди стоятимуть на своєму місці.

Встановити гачки на двері душової кабіни

Також багато людей шукає місця, де зберігати такі речі, як мочалки, або шапочки для душу. Як варіант, можна почепити гачки всередині душових дверцят. Це ефективне рішення, яке дозволить тримати на одному місці такі дрібнички. Тож гачки на присосках є хорошим варіантом, тим паче їх доволі легко встановити.