Про це пише The Sun з посиланням на закриту спільноту у фейсбуці DIY On A Budget Official. До слова, жінка витратила на ремонт лише 100 фунтів стерлінгів, що для Великої Британії є невеликою сумою (буквально один похід в магазин).

Жінка зробила неймовірну ванну кімнату

Марія Кроуфорд живе у новобудові, тому її оселя має досить простий косметичний ремонт. Одного дня жінці набридла нудна біла ванна кімната, тому вона вирішила її оновити. Марія не могла дозволити собі дорогий ремонт, тому виділила з бюджету лише 100 фунтів.

На цю суму жінка придбала фарбу та всі необхідні речі на eBay та B&Q. Так, Марія вирішила перефарбувати ванну кімнату у насичений синій колір. Такий колір дуже сміливий, але й власниця житла хотіла кардинальних змін.

Що цікаво, головна трансформація полягала саме у зміні кольору, що й кардинально змінило відчуття простору. Сині стіни мають дуже стильний вигляд, а невеликий декор додає кімнаті власного шарму.

Марія залишила свої полиці та підвісну квітку, але додала ще кілька деталей: тримач для рушника та туалетного паперу, дзеркало та новий кран. Золота фурнітура додала кімнаті сучасного вигляду, а додаткові картини стали родзинкою кімнати.

Ванна кімната до і після ремонту: дивіться фото

У синій колір Марія пофарбувала навіть двері та плінтуси. Як згодом додала жінка, на стіни вона наносила фарбу у 2 шари, а на двері й плінтуси – у 5 шарів.