Однак, як повідомляє Newsweek, молоді люди не очікували, що знайдуть так багато історичних речей у домі. Що їм вдалося відшукати, розповідаємо далі.

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Як пара відновлює старовинний будинок та знаходить там справжні скарби

Міранда та Кемерон з Британії придбали будинок 1900-х років у березні минулого року. Пара довго мріяла про власну нерухомість, яку можна було б відновити та відремонтувати разом.

Оскільки дівчина навчається на архітектора, цей проєкт став чудовою можливістю втілити їхнє спільне бачення в життя.

Будинок був сповнений потенціалу, і ми були раді зробити його своїм. Але ми зовсім не очікували, що знайдемо тут неймовірні частинки історії,

– поділився Кемерон.

Під час реновації будинку пара знайшла оригінальні сходи вікторіанської епохи, які були сховані за листами фанери.

Вони такі гарні, що ми вирішили залишити їх,

– каже подружжя.

Як пара знайшла вінтажні сходи: дивіться відео

Також вони відшукали вінтажні двері, чавунний камін і колекцію антикварних предметів, зокрема банки для солі, кави та шоколаду, старі пляшки з ліками й навіть місцеву газету минулих десятиліть.

Кожна епоха залишає свій відбиток, а стилі розвиваються з часом. Ми вважаємо, що це лише відображення змін смаків протягом багатьох років,

– розмірковують про свої відкриття Міранда та Кемерон.

Пара документує реновацію будинку та розповідає про неї у тікток, де понад 29 000 підписників із захопленням спостерігають за процесом.