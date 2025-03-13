Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, ця темна пляма, яка з'являється біля ватерлінії й часто пов'язана з деякими конкретними причинами. У чому може бути проблема та як очистити унітаз, розповідаємо далі.

Також цікаво "Унітаз може тріснути": розмова з сантехніком про те, що ніколи не можна робити у ванній кімнаті

Причини появи кілець на унітазі

Можливо, найпоширенішими причинами цієї проблеми є:

Жорстка вода. Жорстка вода, багата на мінерали, такі як кальцій і магній, часто відповідальна за відкладення, які утворюють кільця. Це стає особливо помітним в регіонах з високим рівнем жорсткості води.

Ріст бактерій і цвіль. Мікроби, які накопичуються через застій води або недостатнє очищення, можуть створювати слизові осади, які утворюють кільця в унітазі.

Нечасте використання. Туалети, які рідко використовуються, також стають місцем для утворення кілець через застій води.

Як очистити туалет: дивіться відео

Як видалити кільця в унітазі

Щоб ефективно видалити кільця і запобігти їх подальшій появі, слід дотримуватися таких порад:

Використовуйте оцтовий розчин. Для легких плям оцтовий розчин може допомогти. Налийте оцет в унітаз і дайте йому постояти принаймні 30 хвилин перед чищенням.

Використовуйте мийні засоби з лимонною кислотою. Комерційні засоби з лимонною кислотою ефективні для важких плям. Залиште їх декілька годин або навіть на ніч для кращого результату.

Використовуйте пемзу або спеціалізовані щітки. Для твердих мінеральних відкладень використовуйте пемзу або спеціалізовані щітки, після чого ретельно промивайте унітаз.

Санвузол та сучасна сантехніка часто сприймаються як належне. Однак ними важливо правильно користуватися, зокрема деякі речі не можна змивати в унітаз, аби він справно працював.

Як запобігти появі кілець

Перш за все інвестуйте в пом'якшувач води. Він допоможе зменшити вміст мінералів у воді, що знизить утворення кілець і збереже ваш унітаз чистим.

Також регулярно очищуйте унітаз. Чистка унітаза принаймні раз на тиждень з використанням засобів для видалення мінеральних відкладень, допоможе уникнути накопичення кілець.

Крім того, якщо у вас є місця, які рідко використовуються, переконайтеся, що регулярно змиваєте воду, щоб уникнути застійної води, що сприяє утворенню кілець.

З дотриманням цих порад ви зможете легко впоратися з проблемою кілець в унітазі й зберегти ваш санвузол чистим і приємним для користування.