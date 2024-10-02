Як пише Real Simple, однією з таких речей є унітаз, правилами використання якого нехтують майже всі. Які речі, за словами сантехніків, туди ніколи не слід змивати, розповідаємо далі.

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Серветки

На упаковці серветок може писати, що їх можна змивати, однак фахівці рекомендують уникати цього. Інакше існує великий ризик, що вони заб'ють каналізацію, збираючись вздовж труб або накопичуючись у їхніх вигинах.

Паперові рушники

Паперові рушники товщі, міцніші та краще вбирають воду, ніж туалетний папір, а це означає, що вони не так легко розкладаються. Відтак, навіть якщо унітаз може змити їх, вони все одно можуть застрягти в трубах та забити їх.

Гігієнічні товари для жінок

Подібним чином тампони, прокладки та інші жіночі гігієнічні вироби створені для максимального поглинання, що не означає нічого доброго, якщо вони потраплять у каналізацію.

Зубна нитка

Зубна нитка досить тонка, але матеріал, який чудово очищає зуби, становить небезпеку для сантехніки. Він легко може назавжди застрягнути у трубах та разом з іншими відходами забити каналізацію.

Усе, що не розкладається

Сантехніки також застерігають від змивання медичних препаратів, кулінарного жиру або олії, котячих наповнювачів, недопалків, побутової хімії, фарб, ватних кульок, ватних паличок тощо. Фахівці наголошують, що усе, що виходить за межі продуктів життєдіяльності й туалетного паперу, не можна викидати в туалет, адже воно не розкладається достатньо швидко та становить загрозу для каналізації.