Відтак, експерти назвали 5 ознак того, що пора оновити побутову техніку. Про це повідомляє The Spruce.

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Приладам більше як 10 років

Будь-яка побутова техніка не створена, щоб працювати вічно. Тому важливо переконатися, що прилади працюють належним чином. Попри те, що всі основні прилади у домі мають різний термін служби, однак експерти ринку побутової техніки рекомендують оновлювати основні речі кожні 10 років.

Втім, якщо побутову техніку належним чином обслуговувати, то вона може прослужити й 15 років. Це все індивідуальні фактори, однак регулярний та послідовний догляд за технікою може продовжити термін служби. Експерти додають, що регулярно треба обслуговувати плити та печі, мікрохвильові печі, витяжки, які схильні накопичувати чимало бруду.

Застарілі технології

З кожним роком з'являються нові технології, тому є сенс оновити свою побутову техніку, якщо є потреба в удосконалених моделях з більшою кількістю функцій. Нині з'являється безліч технологій, які значно спрощують, до прикладу, приготування їжі чи прибирання. Крім того, є пральні машинки відразу зі встановленими сушарками чи посудомийки, які самостійно дозують засіб для миття.



Коли оновлювати побутову техніку / Фото Freepik

Ремонт техніки надто дорогий

У деяких випадках повна заміна техніки буде фінансово кращим варіантом, ніж платити за ремонт. Втім, завжди варто звертатися до сервісних центрів, адже лише фахівці можуть оцінити, чи дійсно можна відремонтувати прилад, чи краще замінити його на новий.

Не енергоефективні прилади

Стара побутова техніка може споживати багато електроенергії. В умовах відключення світла краще мати прилади, які будуть енергоефективними й не потребуватимуть багато потужностей, щоб виконати процес.

Крім того, старі пральні машинки можуть витрачати більше води, щоб виконати цикл прання. Тому, якщо ви прагнете зменшити свої рахунки за воду та електроенергію, старі прилади краще замінити на нові.

Техніка не виконує свої функції

Нікому не потрібен пилосос, який не збирає всі крихти та сміття з вашої підлоги, чи мікрохвильова піч, яка не може швидко розігріти їжу. Якщо ваша побутова техніка вже не виконує свої функції або ж робить це дуже погано, то не варто відтягувати все – краще замінити прилади на нові.