Як повідомляє Howstuffworks, серед такого великого вибору легко розгубитися. На які ж високотехнологічні інновації точно варто звернути увагу, щоб зробити життя вдома простішим і приємнішим, розповідаємо далі.

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Гідропідлога

Якщо ви маєте басейн, але хочете збільшити корисний простір на своїй території – гідропідлога це чудове рішення. Одним натисканням кнопки вона повільно підіймається з дна басейну на будь-яку бажану висоту. На найвищому рівні така підлога повністю покриває басейн і зливається з навколишньою підлогою або внутрішнім двориком. У результаті по ній безпечно ходити.

Гідропідлога: дивіться фото

Розумне ліжко

Розумне ліжко переносить сон у зовсім інший вимір. Воно йде в комплекті з електронними компонентами, які можуть з’єднуватися з іншою електронікою в спальні та в усьому будинку. Так, ви можете запрограмувати ліжко на керування освітленням, температурою, системою безпеки та медіасистемою. А найкраща частина полягає в тому, що з таким ліжком можна створити власні налаштування, як-от режим читання, який автоматично підійматиме узголів’я, вмикатиме нічну лампу і вимикатиме телевізор.

Розумне скло

Часи жалюзі, фіранок і штор минули. Так зване "розумне скло" легко може їх замінити. Воно перемикається і дозволяє грітися під сонячними променями, насолоджуючись приватністю. Завдяки цій технології вікна змінюються від прозорих до затемнених, частково блокуючи сонячні промені та зменшуючи видимість з вулиці.

Як працює розумне скло: дивіться відео

Пральна машинка з паровим режимом

Прання – це справа, яку не любить доволі велика кількість людей. Зробити її не такою неприємною може пральна машинка з паровим режимом. Пара не тільки прискорює очищення, але й дезінфікує тканини та видаляє бруд краще, ніж звичайна вода. Крім того, вона допомагає розгладити білизну. Саме тому пристрій з такою функцією – технологія, що вартує вкладень.

Цифрове освітлення

Простим клацанням пульта дистанційного керування можна освітити свій будинок будь-яким кольором.

Цифрове освітлення: дивіться фото

У центрі цієї технології знаходиться світлодіодна лампочка, яка дозволяє вибрати колір і яскравість світла, що й дає створити різноманітну атмосферу. Крім того, світлодіодні лампи більш економні, що також є вагомою перевагою.