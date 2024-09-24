Дизайнери поділилися цікавими лайфхаками, як повісити настінні бра й при цьому – не класти нову проводку у кімнаті. Про це пише Better Homes&Gardens.

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Як повісити бра без додаткової проводки

У будь-якій оселі завжди хочеться змін. На такі випадки вже створили чимало речей, які можна змінити самостійно. Знімні плитка та шпалери вже нікого не здивують, але настінні світильники без додаткової проводки – це щось нове.

Думка про підключення нових бра може викликати страх, але насправді все набагато простіше, аніж здається. Дизайнери пояснили, що встановити додаткове освітлення можна й без зайвих зусиль, а тому – поділилися 2 лайфхаками, як зробити кімнату світлішою.

Спосіб 1. Акумуляторні лампочки

Найкращий спосіб зробити кімнату світлішою без зайвих зусиль – придбати акумуляторні лампочки. Для них не потрібні додаткові дроти, й ба більше – вони стануть у пригоді під час відключення світла. Така лампочка має безліч переваг.

По-перше, її можна зарядити від звичайної розетки чи навіть світильника, який під'єднаний до електроживлення. Крім того, деякі моделі можна заряджати за допомогою звичайного кабелю USB. По-друге, акумуляторні лампочки мають пульти керування, які дозволяють регулювати яскравість, колір чи вмикати та вимикати світло дистанційно.

Як використовувати акумуляторні лампи: дивіться відео

Спосіб 2. Бездротові лампи

Якщо не вийшло знайти акумуляторні лампи, то можна скористатися світильниками Puck – це компактні круглі led-лампи, які також працюють від акумулятора. Вони ідеально підійдуть до бра, які світять униз.

Щоб їх встановити, достатньо мати смужку липучки та приклеїти лампочку до внутрішньої сторони бра. Такі світильники також мають дистанційне керування, однак більшість з моделей не мають можливості зарядки, тому їх доведеться постійно змінювати.

Бездротові led-лампи у бра: дивіться відео

Такі бра без додаткової проводки можна встановити над тумбами у спальні, біля дзеркала чи телевізора, щоб заповнити й збалансувати простір. Крім того, додаткове освітлення зробить кімнату затишнішою.