Як повідомляє Martha Stewart, попри те, що це відносно невидима деталь, світло є ключовим елементом чудового дизайну інтер’єру. Як з його допомогою зробити будь-яку кімнату комфортною та спокійною, розповідаємо далі.

Також цікаво 5 способів перетворити вітальню на затишний куточок восени

Великий канделябр

Не так багато сучасних будинків можуть похвалитися каміном. Однак живий вогонь додає особливого затишку. Для того, щоб безпечно відтворити його вдома, оберіть великий канделябр. Такий аксесуар буде стильним доповненням інтер'єру та стане цікавим елементом освітлення.

Ідея освітлення: дивіться фото

Полиці з лампами

Якщо вам подобається ідея включення світла у вертикальний простір, але ви не хочете відмовлятися від традиційної лампи, чому б не поєднати обидва варіанти? Вибирайте тонкий світильник і закріпіть його на полиці, щоб створити ненав'язливе та м'яке освітлення.

Ідея освітлення: дивіться фото

Торшер із тканинним абажуром

Для заспокійливого м’якого світіння встановіть торшер із тканинним абажуром, щоб забезпечити м’яке розсіяне світло. Це ідеальне доповнення до дитячої або будь-якої спальні.

Таке затишне освітлення створює заспокійливе середовище, ідеальне для процедур перед сном або тихих моментів з найріднішими.