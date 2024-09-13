Як просто та бюджетно перетворити цю кімнату на острівець тепла та комфорту, розповідаємо далі.

До теми Суцільний затишок: 4 осінні тренди, що підкорять кожного

Додайте декоративні подушки

Кілька декоративних подушок можуть принести тепло і затишок у будь-яку кімнату. Залежно від колірної гами у вітальні, придбайте кілька аксесуарів, що доповнять дизайн та додадуть простору індивідуальності.

Створіть свій аромат осені

Оновіть свої свічки, ароматизатори для дому або суміші ефірних олій на більш осінні та затишні аромати. Ідеальним рішенням буде все, що пахне гарбузом, кавою, карамеллю чи ваніллю.

Осінній декор: дивіться фото

Інтегруйте природні елементи

Осінь – ідеальний час, щоб використовувати безплатний природний декор. Зберіть кілька осінніх листочків, щоб поставити їх у вазу, або створіть композицію з соснових шишок та невеликих гарбузів на книжкових полицях.

Оновіть мистецтво

Змініть свої фотографії та картини на стінах на тематичні осінні зображення. Це створить додатковий штрих до затишного дизайну, особливо, якщо враховувати палітру кольорів сезону.

Зробіть зберігання стильним

Підноси, полиці та кошики – усе це компактні предмети, які можуть допомогти прикрасити кімнату, одночасно підтримуючи лад у речах. Восени до цього можна додати сезонні речі, наприклад, поставити свічки на тацю посеред читального столика.