Які основні тенденції осіннього декору та дизайну у тренді цьогоріч, розповідаємо далі.

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Пишний текстиль

Затишок неможливо уявити без текстилю. Плюшеві пледи та в’язані ковдри – вічні тренди осені, але цього року ми бачимо, як дизайнери створюють ще екстравагантніші речі. До прикладу, одним з трендів є насичена коричнева оксамитова постільна білизна.

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Монохромні колірні палітри

Монохромні палітри зараз також у моді. Використання тих самих тонів та відтінків у всій кімнаті створює відчуття затишку, особливо, якщо обирати характерні для осені землисті тони, темно-коричневі, помаранчеві, багряно-червоні, темно-зелені відтінки.

Затишне освітлення

Освітлення відіграє важливу роль у створенні затишної атмосфери. Наразі у тренді бра та більш багатошарові варіанти освітлення. До прикладу, поєднання бра з настільними лампами та іншими формами освітлення на різних рівнях допомагає створити м’які фокусні точки світла по всій кімнаті, що формує відчуття тепла та комфорту.

Червоний у тренді: дивіться фото

Глибокі червоні тони

Цього року червоний колір домінує в усіх можливих сферах та не планує покидати модні тренди. Однак восени замість яскравих вишнево-червоних відтінків, які нещодавно були в на піку популярності, дизайнери зупинили свій вибір на насичених відтінках винного кольору, які ідеально підходять для цього сезону.