Згідно з нещодавнім звітом Pinterest, створення комфортного, спокійного середовища стане найбільшою тенденцією в дизайні дому цієї осені. Що це означає на практиці, розповідаємо далі.

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Який тренд буде максимально популярним восени

Соціальний вебсервіс для створення колекцій фото та відео Pinterest поділився звітом про модні тренди осені 2024 року щодо домашнього декору та дизайну.

Відтак, головною тенденцією осені будуть простори, зроблені з урахуванням комфорту. Відповідно до звіту, користувачі Pinterest демонструють підвищений інтерес до створення спокійного оазису прямо вдома.

Серед користувачів сервісу різко зросла кількість таких пошукових запитів, як затишна сонячна кімната, затишне освітлення і затишна кімната для читання.

Восени у тренді затишок: дивіться фото

Хоча комфорт ніколи не може вийти з моди, звіт Pinterest про осінні тенденції 2024 року є ще одним доказом того, що практична естетика стає все більшим пріоритетом у дизайні.

До речі, відображається ця мода і в трендових кольорах фарб. За даними Pinterest, кількість пошуків спокійних колірних палітр зросла на 100%, при цьому найбільше шукають фарбу кольору морської піни, шавлії, синього, темно-зеленого, лавандового та фіолетового кольорів.

Крім того, деякі пошукові запити вказують на інтерес до створення максимально живих та справжніх просторів. Наприклад, у топі зараз куточки для відпочинку, призначені спеціально для того, щоб насолоджуватися спокоєм вдома.