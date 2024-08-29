Так, від домашнього гарбузового пирога до свіжих осінніх букетів – будь-який спосіб не лише дозволить відпочити душею, а й створить дух осені в оселі. Які ще є способи зробити autumn vibes у домі – далі в добірці.

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Спекти пиріг

Ніщо не порівняти із запахом свіжоспеченого пирога. Ця сезонна осіння страва не лише задовольняє смакові рецептори, але й наповнює дім приємними ароматами спецій та ванілі. Пироги з яблуками, гарбузом чи горіхами – це все осіння класика, яка надихне на осінній настрій. До слова, не обов'язково пекти саме пиріг – можна приготувати хліб з розмарином, шавлією або чебрецем.

Свічки з потріскуванням

Свічка наповнить дім неймовірним ароматом, а ефект потріскування – додасть затишної атмосфери, ніби поруч розпалений камін. Доповнить осінній вайб ароматизована деревом свічка.



Свічки наповнять дім приємними ароматами / Фото Freepik

Ароматизована Fall Boil

Фахівець Джен Макдональд ділиться незвичайним лайфхаком, як наповнити дім приємним осіннім ароматом. Так, необхідно вилити 2 склянки води у каструлю, додати кілька скибочок свіжих апельсинів, дві гілочки розмарину, дві палички кориці, дві цілі гвоздики та одну чайну ложку ванілі та поставити на слабкий вогонь. Коли вода почне кипіти, дім наповниться неймовірним ароматом, який не лише створить затишну атмосферу, а й дозволить розслабитися. Головне – не забувати доливати води, якщо каструля залишається на плиті.

Аромалампи для ефірних олій

Ефірні олії – це не лише чудовий спосіб побалувати себе у прохолодну погоду, а й ефективний спосіб створити приємний аромат в оселі. Варто лише знайти улюблений аромат і додати кілька крапель в лампу.

Букет осінніх квітів

Ідеальний спосіб запросити осінь у свій дім – поставити букет сезонних квітів. Звіробій, чорнобривці, евкаліпт чи хризантеми не лише стануть гарним елементом декору, а й подарують приємний аромат.



Букет осінніх квітів для інтер'єру / Фото Unsplash

Гарячі напої

Ранки восени стають прохолоднішими, тому гарячі напої – мастхев сезону. Гарячий яблучний сидр, гарбузове лате, глінтвейн чи какао зігріють у похмурі вечори й зроблять так, щоб в оселі дійсно пахло осінню.

Осіннє попурі, зроблене власноруч

Для ароматної осінньої атмосфери в оселі можна власноруч створити попурі. Композицію можна розкласти в неглибоких декоративних тарілках.

Зберіть трохи соснових шишок, паличок кориці, сушених яблук, скибочок апельсина та жолудів. Додайте кілька крапель ефірних олій гвоздики, кориці, апельсина та кедрового дерева й злегка перемішайте,

– порадив Макдональд.

Осіннє мило для рук

Ще один простий спосіб додати осіннього вайбу – замінити звичайне мило на осіннє. Теплий заспокійливий аромат кориці, гвоздики чи сандалового дерева подарує відчуття затишку та релаксу.