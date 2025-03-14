Кожен з них має свої переваги та недоліки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @stavba_.

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Газоблок чи керамоблок – що краще

Для будівництва стін у сучасному світі використовують два найпоширеніших матеріали – газоблок та керамоблок. Обидва варіанти мають як свої недоліки, так і переваги.

Так, газоблоки дешевші, а будівництво з них відбувається набагато швидше. Крім того, у будинках з газоблоку менші витрати на оздоблення стін всередині.

Водночас газоблоки не витримують великих навантажень, тому їх потрібно укріплювати та після кожного другого ряду – штрубити та арматувати.

Що стосується керамоблока, то він екологічний, енергоефективний та витримує велике навантаження. Однак зведення стін з нього займає значно більше часу. Крім того, затрати на оздоблення стін всередині також зростуть.



З яких матеріалів зводити будинок / Фото Freepik

Також варто враховувати, що газоблоки мають меншу міцність порівняно з керамічними блоками. Водночас керамоблоки – міцні, стійкі до зовнішніх впливів та вони є ідеальним варіантом для зведення несучих стін.

Відтак, зводити дім з газоблоків варто у тому випадку, якщо важлива легкість конструкції та час будівництва. Керамічні блоки будуть кращим вибором для тих, хто цінує міцність, стійкість та екологічність. Водночас матеріали можна поєднувати, створюючи ідеальну оселю для власних потреб.

Раніше користувачка у мережі поділилася, скільки коштує будівництво дому з нуля. Так, за її підрахунками, лише будівництво "голої коробки" для майбутньої оселі обійшлося сім'ї в майже 1,5 мільйона гривень.