Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @kutsanivbud.

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Які комунікації повинні бути у фундаменті

Будь-яке будівництво починається з фундаменту. Так, спочатку варто вирити траншеї, підготувати подушку на дні, встановити опалубки, а вже після – встановити армовану сітку та заливати все цементом.

Однак важливим етапом є не лише зведення фундаменту, а й закладення всіх комунікацій. Так, дуже важливо на початковому етапі будівництва розвести чорнову каналізацію. Також слід завести декілька закладних для подачі води, електрики, газу та інтернету в будинок.

Якщо цього відразу не зробити, то на наступних етапах виникатимуть проблеми. Так, під час ремонту виникатимуть питання на кшталт: "як завести воду", "як завести електрику" чи "де вивести каналізацію".

За словами фахівців, у фундаменті обов'язково мають бути:

Система водовідведення, тобто каналізація. Труби варто прокласти під нахилом мінімум 2 сантиметри, а також не забути їх утеплити.

Система водопостачання – труби для холодної води. Будівельники рекомендують їх прокладати у гільзі – трубі більшого діаметра, щоб захистити від пошкоджень, а також мати змогу замінити водопровідну систему.

Електропостачання – труба для електрокабелю.

Системи газопостачання чи тепла підлога є необов'язковим на етапі зведення фундаменту. Їх можна як закладати відразу, так і зробити це пізніше.

Важливо пам'ятати, що також варто зробити дренажну систему, щоб відводити ґрунтові води від фундаменту.