Скільки ж коштуватиме будівництво та до яких робіт підготуватися – розповідає 24 Канал з посиланням на @olesya_lifanchuk.

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Наскільки дорого будувати свій будинок

Блогерка поділилася власним досвідом і розповіла, скільки її сім'ї обійшлося будівництво дому з нуля. Так, найпершим етапом є створення фундаменту. Для цього слід вирити траншеї та залити їх бетоном. Після того встановити фундаментні блоки, зробити "пояс" з арматури, засипати ґрунт та прокласти каналізаційні труби. Зверху конструкцію слід знову залити бетоном. Загалом, за словами жінки, фундамент та матеріали до нього обійшлися у близько 420 тисяч гривень.

Після того, як фундамент вистоїть деякий час, можна починати зводити стіни. Оскільки будинок зводили зі звичайної цегли, то на роботу разом з матеріалами для одного поверху витратили 320 тисяч гривень.

Оскільки подружжя спланувало двоповерховий будинок, то довелося ставити монолітне перекриття. Його вартість сягає близько 175 тисяч гривень. На будівництво стін другого поверху подружжя витратило 264 тисячі гривень.

На наступному етапі подружжя встановило дах. Дерев'яний каркас та металочерепиця на площу 136 квадратних метрів вартували разом з роботою 307 тисяч гривень.

Так, лише будівництво "голої коробки" для майбутньої оселі обійшлося сім'ї в 1 486 000 гривень.

Скільки коштує будівництво будинку з нуля: дивіться відео

Варто наголосити, що це лише безпосередньо будівництво. Окремо слід враховувати, що встановлення вікон, дверей, електричної проводки, всієї необхідної сантехніки та ремонтних робіт.