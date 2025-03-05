Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @kutsanivbud.

К теме Немаленькая сумма: сколько стоит строительство дома с нуля

Какие коммуникации должны быть в фундаменте

Любое строительство начинается с фундамента. Так, сначала стоит вырыть траншеи, подготовить подушку на дне, установить опалубки, а уже после – установить армированную сетку и заливать все цементом.

Однако важным этапом является не только возведение фундамента, но и закладка всех коммуникаций. Так, очень важно на начальном этапе строительства развести черновую канализацию. Также следует завести несколько закладных для подачи воды, электричества, газа и интернета в дом.

Если этого сразу не сделать, то на следующих этапах будут возникать проблемы. Так, во время ремонта будут возникать вопросы вроде: "как завести воду", "как завести электричество" или "где вывести канализацию".

По словам специалистов, в фундаменте обязательно должны быть:

Система водоотведения, то есть канализация. Трубы следует проложить под наклоном минимум 2 сантиметра, а также не забыть их утеплить.

Система водоснабжения – трубы для холодной воды. Строители рекомендуют их прокладывать в гильзе – трубе большего диаметра, чтобы защитить от повреждений, а также иметь возможность заменить водопроводную систему.

Электроснабжение – труба для электрокабеля.

Системы газоснабжения или теплый пол является необязательным на этапе возведения фундамента. Их можно как закладывать сразу, так и сделать это позже.

Важно помнить, что также стоит сделать дренажную систему, чтобы отводить грунтовые воды от фундамента.