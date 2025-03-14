Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @stavba_.

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Газоблок или керамоблок – что лучше

Для строительства стен в современном мире используют два самых распространенных материала – газоблок и керамоблок. Оба варианта имеют как свои недостатки, так и преимущества.

Так, газоблоки дешевле, а строительство из них происходит гораздо быстрее. Кроме того, в домах из газоблока меньшие затраты на отделку стен внутри.

В то же время газоблоки не выдерживают больших нагрузок, поэтому их нужно укреплять и после каждого второго ряда – штрубить и арматировать.

Что касается керамоблока, то он экологический, энергоэффективный и выдерживает большую нагрузку. Однако возведение стен из него занимает значительно больше времени. Кроме того, затраты на отделку стен внутри также возрастут.



Из каких материалов возводить дом / Фото Freepik

Также следует учитывать, что газоблоки имеют меньшую прочность по сравнению с керамическими блоками. В то же время керамоблоки – прочные, устойчивы к внешним воздействиям и они являются идеальным вариантом для возведения несущих стен.

Поэтому, возводить дом из газоблоков стоит в том случае, если важна легкость конструкции и время строительства. Керамические блоки будут лучшим выбором для тех, кто ценит прочность, устойчивость и экологичность. В то же время материалы можно сочетать, создавая идеальный дом для собственных нужд.

Ранее пользовательница в сети поделилась, сколько стоит строительство дома с нуля. Так, по ее подсчетам, только строительство "голой коробки" для будущего дома обошлось семье в почти 1,5 миллиона гривен.