Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @stavba_.

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Газоблок или керамоблок – что лучше

Для строительства стен в современном мире используют два самых распространенных материала – газоблок и керамоблок. Оба варианта имеют как свои недостатки, так и преимущества.

Так, газоблоки дешевле, а строительство из них происходит гораздо быстрее. Кроме того, в домах из газоблока меньшие затраты на отделку стен внутри.

В то же время газоблоки не выдерживают больших нагрузок, поэтому их нужно укреплять и после каждого второго ряда – штрубить и арматировать.

Что касается керамоблока, то он экологический, энергоэффективный и выдерживает большую нагрузку. Однако возведение стен из него занимает значительно больше времени. Кроме того, затраты на отделку стен внутри также возрастут.

Из каких материалов возводить дом
Из каких материалов возводить дом / Фото Freepik

Также следует учитывать, что газоблоки имеют меньшую прочность по сравнению с керамическими блоками. В то же время керамоблоки – прочные, устойчивы к внешним воздействиям и они являются идеальным вариантом для возведения несущих стен.

Поэтому, возводить дом из газоблоков стоит в том случае, если важна легкость конструкции и время строительства. Керамические блоки будут лучшим выбором для тех, кто ценит прочность, устойчивость и экологичность. В то же время материалы можно сочетать, создавая идеальный дом для собственных нужд.

Ранее пользовательница в сети поделилась, сколько стоит строительство дома с нуля. Так, по ее подсчетам, только строительство "голой коробки" для будущего дома обошлось семье в почти 1,5 миллиона гривен.