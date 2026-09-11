Не Батурин: яке місто було першою столицею Гетьманщини

Коли говорять про столиці українських гетьманів, найчастіше згадують Батурин. Однак першою столицею Гетьманщини було інше місто.

Мовиться про Чигирин на Черкащині. Саме тут, як пише РІСУ, у XVII столітті розташовувалася резиденція Богдана Хмельницького, а місто стало одним із головних політичних центрів козацької держави.

Як Чигирин став центром козацької держави

Найважливіший період в історії Чигирина пов'язаний із Богданом Хмельницьким. Саме місто стало його резиденцією та фактичним центром козацької держави.

Звідси походили численні гетьманські універсали та листи, які розходилися українськими землями. У документах того часу Чигирин прямо називали столичним містом.

Резиденція Богдана Хмельницького у Чигирині / Фото Wikimedia Commons

Після Хмельницького Чигирин залишався резиденцією інших гетьманів. Тут перебували, зокрема, Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Павло Тетеря та Петро Дорошенко.

До слова, Чигирин також двічі відвідував Тарас Шевченко – у 1843 та 1845 роках.

Місто та його околиці стали для Кобзаря джерелом натхнення. Тут він створив низку малюнків, зокрема "Чигирин з Суботівського шляху" та "Чигиринський дівочий монастир". Чигирину Шевченко також присвятив вірш "Чигирине, Чигирине".

Де Чигирин розташований

Чигирин розташований на берегах річки Тясмин, приблизно за 240 кілометрів від Києва. Над містом височіє Замкова гора, яка свого часу була стратегічно важливим місцем.

Де розташований Чигирин: дивіться на карті

Походження назви "Чигирин" достеменно не встановлене. Одна з версій пов'язує її з тюркським словом "чигир", тобто шлях, дорога або вихід. За іншою легендою, назва могла походити від дерев'яного черпака для води – чигира, який нібито знаходився біля криниці на перехресті важливих шляхів.

Існують також версії, пов'язані з чародіною чигир-травою та татаринаом на ім'я Чигир-богатир.