Речь идет о Чигирине в Черкасской области. Именно здесь, как пишет РИСУ, в XVII веке располагалась резиденция Богдана Хмельницкого, а город стал одним из главных политических центров казацкого государства.

Как Чигирин стал центром казацкого государства

Самый важный период в истории Чигирина связан с Богданом Хмельницким. Именно этот город стал его резиденцией и фактическим центром казацкого государства.

Отсюда исходили многочисленные гетманские универсалы и письма, которые рассылались по украинским землям. В документах того времени Чигирин прямо называли столицей.

Резиденция Богдана Хмельницкого в Чигирине / Фото Wikimedia Commons

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После Хмельницкого Чигирин оставался резиденцией других гетманов. Здесь пребывали, в частности, Иван Выговский, Юрий Хмельницкий, Павел Тетеря и Петр Дорошенко.

К слову, Чигирин также дважды посещал Тарас Шевченко – в 1843 и 1845 годах.

Город и его окрестности стали для Кобзаря источником вдохновения. Здесь он создал ряд рисунков, в частности "Чигирин с Суботовской дороги" и "Чигиринский девиччий монастырь". Чигирину Шевченко также посвятил стихотворение "Чигирин, Чигирин".

Где расположен Чигирин

Чигирин расположен на берегах реки Тясмин, примерно в 240 километрах от Киева. Над городом возвышается Замковая гора, которая в свое время была стратегически важным местом.

Где находится Чигирин: смотрите на карте

Происхождение названия "Чигирин" точно не установлено. Одна из версий связывает его с тюркским словом "чигир", то есть путь, дорога или выход. По другой легенде, название могло происходить от деревянного черпака для воды – чигира, который якобы находился у колодца на перекрестке важных путей.

Существуют также версии, связанные с волшебной травой "чигир" и татарином по имени Чигир-богатырь.