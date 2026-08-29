Наче казка посеред королівського маєтку: як виглядає "дикий сад" Чарльза ІІІ

Понад 40 років тому, коли про екосади та відмову від пестицидів ще не говорили на кожному кроці, майбутній король Чарльз III вже експериментував із природним садівництвом. У його маєтку Хайгроув замість бездоганних клумб і газонів створили простір, де рослини ростуть майже "за власними правилами", а птахи та комахи стали частиною екосистеми.

Зараз "дикий сад" короля Чарльза вважають одним із найцікавіших прикладів екологічного садівництва у Великій Британії.

З чого все почалося?

Коли тоді ще принц Чарльз приїхав до Хайгроув у 1980 році, там фактично не було того саду, який ми бачимо сьогодні. На території були занедбаний город, заросла ділянка лісу, пасовища та кілька старих дубів.

Чарльз від самого початку наполягав, що сад і ферма мають бути органічними. Для роботи він залучив фахівців з органічного садівництва.

Однією з ключових постатей стала британська природоохоронниця Міріам Ротшильд, яка порадила створити експериментальний Wildflower Meadow – дикий квітковий луг.

Його почали облаштовувати ще у 1982 році. Сьогодні цей луг займає близько 4 акрів, тобто понад 1,6 гектара. Там ростуть дуби, каштани, тополі та буки, а кількість видів рослин перевищує 70.

Особливо цікаво, що на території прижилися понад сім видів орхідей.

Неймовірні види на "Дикий сад": Highgrove Enterprises

Тут навіть газон перетворили на дику природу

Одна з головних ідей Хайгроув – не намагатися зробити весь простір однаково акуратним. Там є класичні сади, але поруч із ними залишають ділянки, де природа має значно більше свободи.

Дикий луг, наприклад, не стрижуть постійно. Влітку його косять на сіно, а восени там пасуться вівці. Вони допомагають втоптувати насіння назад у землю. А рослина жовтий ратник природним способом стримує ріст трави.

Саме такий підхід створює умови для великої кількості живих організмів. У королівському саду рослини не просто прикрашають територію – вони стають частиною екосистеми, яка приваблює бджіл, метеликів та інших комах.

Принципово без хімікатів

Усі 15 акрів садів Хайгроув управляються органічно. Замість того щоб регулярно використовувати хімічні інсектициди, садівники застосовують природних ворогів шкідників. Також тут самостійно виробляють компост і листовий перегній.

Ще один цікавий елемент – система очищення стічних вод, яка працює в Хайгроув із 1990 року. Вода проходить через спеціальні очеретяні та вербові насадження, а після очищення потрапляє у ставок, яким користується дика природа.

Дощову воду теж не залишають пропадати: її збирають у резервуари та використовують, зокрема, для поливу саду. А у водоймах облаштовані спеціальні "виходи" для тварин, які випадково туди потрапили.

А ще на території маєтку живуть близько 180 курей, які гуляють серед фруктових дерев. За рік вони дають приблизно 4 тисячі яєць – їх використовують у закладах Хайгроув та продають у магазині маєтку.

"Дикий сад" став прикладом для інших

У 2012 році саме луг Хайгроув став першим із 60 Coronation Meadows – проєкту, започаткованого тоді принцом Чарльзом для збереження та відновлення традиційних луків Великої Британії.

"Дикий сад" короля – це не територія, яку просто перестали доглядати. Навпаки, за його природним виглядом стоїть продумана система: органічне землеробство, компостування, збереження старих сортів, природний контроль шкідників та створення умов для дикої природи.