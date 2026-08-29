Сейчас "дикий сад" короля Чарльза считается одним из самых интересных примеров экологического садоводства в Великобритании.

С чего все началось?

Когда в 1980 году тогда еще принц Чарльз приехал в Хайгроув, там фактически не было того сада, который мы видим сегодня. На территории находились заброшенный огород, заросший участок леса, пастбища и несколько старых дубов.

Чарльз с самого начала настаивал на том, что сад и ферма должны быть органическими. Для работы он привлек специалистов по органическому садоводству.

Одной из ключевых фигур стала британская защитница природы Мириам Ротшильд, которая посоветовала создать экспериментальный Wildflower Meadow – дикий цветочный луг.

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Его начали обустраивать еще в 1982 году. Сегодня этот луг занимает около 4 акров, то есть более 1,6 гектара. Там растут дубы, каштаны, тополя и буки, а количество видов растений превышает 70.

Особенно интересно, что на территории прижились более семи видов орхидей.

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Здесь даже газон превратили в дикую природу

Одна из главных идей Хайгроув – не пытаться сделать все пространство одинаково аккуратным. Там есть классические сады, но рядом с ними оставляют участки, где природа имеет гораздо больше свободы.

Дикий луг, например, не стригут постоянно. Летом его косят на сено, а осенью там пасутся овцы. Они помогают втоптать семена обратно в землю. А растение желтый ратник естественным образом сдерживает рост травы.

Именно такой подход создает условия для обитания большого количества живых организмов. В королевском саду растения не просто украшают территорию – они становятся частью экосистемы, привлекающей пчел, бабочек и других насекомых.

Принципиально без химикатов

Все 15 акров садов Хайгроув обрабатываются органически. Вместо того чтобы регулярно использовать химические инсектициды, садоводы применяют естественных врагов вредителей. Также здесь самостоятельно производят компост и листовой перегной.

Еще один интересный элемент – система очистки сточных вод, которая работает в Хайгроув с 1990 года. Вода проходит через специальные камышовые и ивовые насаждения, а после очистки попадает в пруд, которым пользуется дикая природа.

Дождевую воду тоже не позволяют пропадать зря: ее собирают в резервуары и используют, в частности, для полива сада. А в водоемах оборудованы специальные "выходы" для животных, случайно туда попавших.

А еще на территории поместья живут около 180 кур, которые гуляют среди фруктовых деревьев. За год они дают примерно 4 тысячи яиц – их используют в заведениях Хайгроув и продают в магазине поместья.

"Дикий сад" стал примером для других

В 2012 году именно луг Хайгроув стал первым из 60 Coronation Meadows – проекта, инициированного тогда принцем Чарльзом для сохранения и восстановления традиционных лугов Великобритании.

"Дикий сад" короля – это не территория, за которой просто перестали ухаживать. Наоборот, за его естественным видом стоит продуманная система: органическое земледелие, компостирование, сохранение старых сортов, естественный контроль вредителей и создание условий для дикой природы.