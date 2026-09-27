Лише 6 станцій: де в Україні розташоване найкоротше метро Європи
Метро зазвичай асоціюється з великими містами, довгими лініями та десятками станцій. В Україні ж є метрополітен, який суттєво відрізняється від інших.
Він має лише одну лінію із шістьма станціями, а її протяжність становить трохи більше ніж 7,8 кілометра. 24 Канал розповідає про те, де в Україні розташоване найкоротше в Європі метро.
У якому місті розташоване найкоротше метро у Європі
Дніпровський метрополітен відкрили у 1995 році, і він став наймолодшим метро України.
Воно має лише одну лінію із шістьма станціями. Її загальна довжина становить понад 7,8 кілометра, а поїзд долає весь маршрут в одному напрямку приблизно за 12 хвилин. Метрополітен також вважається найкоротшим у Європі.
Метро у Дніпрі / Фото КП "Дніпровський метрополітен"
Розташування станцій тісно пов'язане з промисловим минулим міста. Більшість із них будували поблизу великих підприємств, щоб працівники могли швидше діставатися на роботу.
Шість станцій метро Дніпра:
- Покровська;
- Проспект Свободи;
- Заводська;
- Металургів;
- Метробудівників;
- Вокзальна.
У 2016 році розпочали проєкт продовження лінії у центральну частину Дніпра. Планувалося побудувати ще три станції: "Театральну", "Центральну" та "Музейну". Однак через повномасштабне вторгнення Росії активні будівельні роботи наразі призупинені.