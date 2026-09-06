У цьому фільмі Джекі Чан виконав аж 15 ролей і встановив рекорд Гіннеса

Джекі Чан давно став легендою світового кіно. Актор відомий не лише завдяки бойовим мистецтвам і комедійному таланту, а й тим, що активно працює над створенням власних фільмів.

За свою кар'єру Чан отримав чимало престижних нагород, серед яких почесний "Оскар" та відзнаки Гонконгської кіноакадемії. Водночас його внесок у кіноіндустрію допоміг встановити одразу два рекорди Гіннеса, пише Collider.

У якому фільмі Джекі Чан виконав 15 ролей

У фільмі "Обладунки Бога 3: Місія Зодіак", який вийшов у 2012 році, Джекі Чан був залучений практично до всіх етапів виробництва.

У результаті актор встановив рекорд Гіннеса в категорії "Найбільша кількість згадок у титрах одного фільму для однієї особи". Його ім'я у титрах згадується 15 разів.

Джекі Чан / Фото GettyImages

Чан працював над фільмом як:

сценарист;

режисер;

актор;

продюсер;

виконавчий продюсер;

оператор;

художник-постановник;

керівник знімальної групи;

координатор харчування;

каскадер;

координатор трюків;

освітлювач;

композитор;

відповідальний за реквізит;

виконавець музичної теми.

Таким чином, робота Чана над фільмом охопила як екранну частину, так і численні процеси за лаштунками. Зокрема, він відповідав навіть за харчування знімальної групи. Крім того, актор використав свої навички професійного співака, виконавши музичну тему фільму.

"Обладунки Бога 3: Місія Зодіак": дивіться трейлер

За свою багаторічну кар'єру Чан отримав і другий рекорд Гіннеса – "Найбільша кількість трюків, виконаних живим актором". Це визнання пов'язане з його кар'єрою, яка налічує понад 100 ролей у фільмах і величезну кількість виконаних на екрані трюків.

Сам Чан назвав ці два рекорди визнанням своєї багаторічної роботи.