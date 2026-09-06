За свою кар'єру Чан отримав чимало престижних нагород, серед яких почесний "Оскар" та відзнаки Гонконгської кіноакадемії. Водночас його внесок у кіноіндустрію допоміг встановити одразу два рекорди Гіннеса, пише Collider.
У якому фільмі Джекі Чан виконав 15 ролей
У фільмі "Обладунки Бога 3: Місія Зодіак", який вийшов у 2012 році, Джекі Чан був залучений практично до всіх етапів виробництва.
У результаті актор встановив рекорд Гіннеса в категорії "Найбільша кількість згадок у титрах одного фільму для однієї особи". Його ім'я у титрах згадується 15 разів.
Джекі Чан / Фото GettyImages
Чан працював над фільмом як:
- сценарист;
- режисер;
- актор;
- продюсер;
- виконавчий продюсер;
- оператор;
- художник-постановник;
- керівник знімальної групи;
- координатор харчування;
- каскадер;
- координатор трюків;
- освітлювач;
- композитор;
- відповідальний за реквізит;
- виконавець музичної теми.
Таким чином, робота Чана над фільмом охопила як екранну частину, так і численні процеси за лаштунками. Зокрема, він відповідав навіть за харчування знімальної групи. Крім того, актор використав свої навички професійного співака, виконавши музичну тему фільму.
"Обладунки Бога 3: Місія Зодіак": дивіться трейлер
За свою багаторічну кар'єру Чан отримав і другий рекорд Гіннеса – "Найбільша кількість трюків, виконаних живим актором". Це визнання пов'язане з його кар'єрою, яка налічує понад 100 ролей у фільмах і величезну кількість виконаних на екрані трюків.
Сам Чан назвав ці два рекорди визнанням своєї багаторічної роботи.