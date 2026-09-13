Спочатку провалилися, а потім стали культовими: 5 фільмів, які глядачі полюбили не одразу

У кіноіндустрії касові збори далеко не завжди визначають майбутнє фільму. Деякі стрічки провалювалися в прокаті через конкуренцію, невдалий маркетинг або просто нерозуміння з боку глядачів.

Та згодом завдяки телебаченню, DVD й сарафанному радіо вони отримували друге життя та ставали культовими. 24 Канал розповідає про 5 фільмів, які довели, що навіть гучний провал може з часом перетворитися на легенду.

"Той, хто біжить по лезу"

Сьогодні "Той, хто біжить по лезу" Рідлі Скотта вважають одним із головних фільмів в історії наукової фантастики. Але у 1982 році його сприймали зовсім інакше.

Глядачі чекали видовищного фантастичного бойовика, а отримали повільний і похмурий нео-нуар із дощовим Лос-Анджелесом майбутнього, неоном та філософськими питаннями про те, що взагалі означає бути людиною.

"Той, хто біжить по лезу": дивіться трейлер

За бюджету близько 30 мільйонів доларів стрічка показала досить скромний результат у прокаті. Ба більше, студія втручалася у фінальну версію фільму, додавши, зокрема, закадровий голос і змусивши Рідлі Скотта працювати над монтажем.

Справжнє визнання прийшло пізніше. Режисерська версія, повторні покази та вихід фільму на відеокасетах допомогли йому знайти нову аудиторію.

Сьогодні "Той, хто біжить по лезу" – один із фундаментальних творів кіберпанку, вплив якого відчувається у фільмах, серіалах та іграх.

"Втеча з Шоушенка"

Історія Енді Дюфрейна, який опиняється у в'язниці та не втрачає надії на свободу, сьогодні здається беззаперечною класикою. Але під час прокату "Втеча з Шоушенка" зовсім не була хітом.

Фільму довелося конкурувати з надзвичайно сильними релізами 1994 року, зокрема, "Форрестом Гампом" і "Кримінальним чтивом". Додатковою проблемою стала сама назва, яку глядачам було складно запам'ятати.

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер

У кінотеатрах фільм зібрав близько 28 мільйонів доларів при бюджеті 25 мільйонів. Для студії це був далеко не той результат, на який розраховували.

Зате після завершення прокату почалося справжнє друге життя. Телевізійні покази, кабельні канали та відеокасети поступово зробили фільм надзвичайно популярним. А згодом він закріпився серед найвищих оцінених фільмів на IMDb.

"Бійцівський клуб"

"Бійцівський клуб" розповідає про кризу особистості, споживацьке суспільство, чоловічу кризу та бунт проти встановлених правил. Проте під час виходу стрічку багато хто просто не зрозумів.

Маркетинг робив акцент на бійках і провокації, через що глядачі могли очікувати звичайний екшн. Натомість Девід Фінчер запропонував значно складнішу та суперечливішу історію.

"Бійцівський клуб": дивіться відео

За бюджету близько 63 мільйонів доларів збори фільму ледь перевищили 100 у світовому прокаті. Для масштабного проєкту це вважалося провалом.

Однак з приходом епохи DVD все змінилося. Фільм почали активно передивлятися, обговорювати та цитувати. Образ Тайлера Дердена перетворився на частину попкультури, а сам "Бійцівський клуб" став одним із символів кінця 90-х.

"Великий Лебовські"

Після успіху "Фарго" від братів Коен очікували ще одного сильного кримінального фільму. Натомість вони подарували світові історію про лінивого "Чувака", боулінг і викрадення.

Абсурдний гумор, незвичайні персонажі та абсолютно специфічна атмосфера спочатку сподобалися далеко не всім.

"Великий Лебовські": дивіться трейлер

Касові збори фільму ледь покрили бюджет. Проте з часом усе змінилося. Фільм почали активно передивлятися, його репліки розлетілися на цитати, а сам "Чувак" став культовим персонажем.

"Донні Дарко"

Джейк Джилленгол у ролі підлітка, якого переслідує загадковий кролик Френк, – уже культовий образ. Але у 2001 році "Донні Дарко" далеко не одразу знайшов свого глядача.

Незвичайний сюжет із подорожами в часі, альтернативними реальностями та психологічними мотивами був занадто складним для частини аудиторії.

"Донні Дарко": дивіться трейлер

До того ж вихід фільму невдовзі після терактів 11 вересня став серйозною проблемою для маркетингу, адже у сюжеті була авіакатастрофа.

За бюджету приблизно 4,5 – 6 мільйонів доларів фільм заробив близько 7 мільйонів у прокаті. Але "Донні Дарко" отримав друге життя завдяки DVD, нічним показам та сарафанному радіо.