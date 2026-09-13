Но со временем благодаря телевидению, DVD и сарафанному радио они обретали вторую жизнь и становились культовыми. 24 Канал рассказывает о 5 фильмах, которые доказали, что даже громкий провал со временем может превратиться в легенду.

"Бегущий по лезвию"

Сегодня "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта считается одним из главных фильмов в истории научной фантастики. Но в 1982 году его воспринимали совсем иначе.

Зрители ждали зрелищного фантастического боевика, а получили медленный и мрачный нео-нуар с дождливым Лос-Анджелесом будущего, неоном и философскими вопросами о том, что вообще значит быть человеком.

"Бегущий по лезвию": смотрите трейлер

При бюджете около 30 миллионов долларов картина показала довольно скромный результат в прокате. Более того, студия вмешалась в финальную версию фильма, добавив, в частности, закадровый голос и заставив Ридли Скотта работать над монтажом.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Настоящее признание пришло позже. Режиссерская версия, повторные показы и выход фильма на видеокассетах помогли ему обрести новую аудиторию.

Сегодня "Бегущий по лезвию" – одно из фундаментальных произведений киберпанка, влияние которого ощущается в фильмах, сериалах и играх.

"Побег из Шоушенка"

История Энди Дюфрейна, который оказывается в тюрьме и не теряет надежды на свободу, сегодня кажется бесспорной классикой. Но во время проката "Побег из Шоушенка" совсем не был хитом.

Фильму пришлось конкурировать с чрезвычайно сильными релизами 1994 года, в частности, с "Форрестом Гампом" и "Криминальным чтивом". Дополнительной проблемой стало само название, которое зрителям было сложно запомнить.

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер

В кинотеатрах фильм собрал около 28 миллионов долларов при бюджете в 25 миллиона долларов. Для студии это был далеко не тот результат, на который рассчитывали.

Зато после завершения проката началась настоящая вторая жизнь. Телевизионные показы, кабельные каналы и видеокассеты постепенно сделали фильм чрезвычайно популярным. А впоследствии он закрепился среди самых высокооцененных фильмов на IMDb.

"Бойцовский клуб"

"Бойцовский клуб" рассказывает о кризисе личности, потребительском обществе, мужском кризисе и бунте против установленных правил. Однако во время выхода картину многие просто не поняли.

Маркетинг делал акцент на драках и провокациях, поэтому зрители могли ожидать обычного экшна. Вместо этого Дэвид Финчер предложил гораздо более сложную и противоречивую историю.

"Бойцовский клуб": смотрите видео

При бюджете около 63 миллионов долларов сборы фильма едва превысили 100 в мировом прокате. Для масштабного проекта это считалось провалом.

Однако с приходом эпохи DVD все изменилось. Фильм начали активно пересматривать, обсуждать и цитировать. Образ Тайлера Дердена стал частью поп-культуры, а сам "Бойцовский клуб" – одним из символов конца 90-х.

"Большой Лебовски"

После успеха "Фарго" от братьев Коэнов ждали еще одного сильного криминального фильма. Вместо этого они подарили миру историю о ленивом "Чуваке", боулинге и похищении.

Абсурдный юмор, необычные персонажи и совершенно специфическая атмосфера поначалу понравились далеко не всем.

"Большой Лебовски": смотрите трейлер

Кассовые сборы фильма едва покрыли бюджет. Однако со временем все изменилось. Фильм начали активно пересматривать, его реплики разлетелись по сети в виде цитат, а сам "Чувак" стал культовым персонажем.

"Донни Дарко"

Джейк Джилленхол в роли подростка, которого преследует загадочный кролик Фрэнк, – уже культовый образ. Но в 2001 году "Донни Дарко" далеко не сразу нашел своего зрителя.

Необычный сюжет с путешествиями во времени, альтернативными реальностями и психологическими мотивами оказался слишком сложным для части аудитории.

"Донни Дарко": смотрите трейлер

К тому же выход фильма вскоре после терактов 11 сентября стал серьезной проблемой для маркетинга, ведь в сюжете была авиакатастрофа.

При бюджете примерно 4,5–6 миллионов долларов фильм собрал около 7 миллионов в прокате. Но "Донни Дарко" получил вторую жизнь благодаря DVD, ночным показам и сарафанному радио.