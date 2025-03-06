"Працівник року": HR-менеджер обдурив компанію на мільйони доларів

У Китаї викрили масштабну схему шахрайства на роботі. Менеджер з персоналу створював фіктивних працівників і отримував їхні зарплати

У Шанхаї вибухнув гучний корупційний скандал – менеджер з персоналу технологічної компанії протягом восьми років використовував своє службове становище, щоб отримувати гроші за неіснуючих співробітників. Про це пише 24 Канал із посиланням на Oddity Central.

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Як працювала схема

Менеджер на ім'я Янг приєднався до компанії у 2014 році та швидко помітив уразливість у системі. Він мав можливість самостійно схвалювати прийом і звільнення співробітників, а також розпоряджатися виплатами зарплат без зовнішнього контролю. Скориставшись цією прогалиною, Янг почав створювати фіктивних працівників і прив’язувати їхні зарплатні виплати до банківських рахунків, відкритих на своє ім’я.



Чоловік отримав покарання за це / Фото Pexels

Аферу розкрили у 2022 році, коли фінансовий відділ компанії помітив підозрілі дані про працівників. Особливу увагу привернув так званий Сяо Сунь – співробітник з ідеальною відвідуваністю, якого ніхто ніколи не бачив. Перевірка показала, що він був лише одним із 22 неіснуючих працівників, створених Янгом.

За вісім років афери менеджеру вдалося незаконно привласнити близько 16 мільйонів юанів (близько 2,2 мільйона доларів). Однак у кінці 2022 року його викрили та заарештували.

Суд зобов’язав його повернути компанії 2,3 мільйона юанів (приблизно 315 000 доларів), хоча більша частина викрадених коштів уже зникла. Крім того, Янг отримав 10 років і 2 місяці ув’язнення, штраф за розтрату та позбавлення політичних прав на один рік.