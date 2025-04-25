Іграшки нашого дитинства: від яких ми шаленіли і які виводили з себе вчителів

Раніше нашим всесвітом була шкільна парта, подвір’я, де збиралася вся компанія, і кілька іграшок, які здавалися нам дивом техніки. Кожна з них була для нас чимось більшим, ніж просто забавка.

Вони створювали нашу дитячу реальність, визначали крутість у класі й ставали причиною сварок із вчителями. 24 Канал розповідає про 5 іграшок, які були шалено популярні у дітей 90-х та 2000-х.

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Тамагочі

Уперше віртуальний улюбленець побачив світ у Японії в 1996 році. Спочатку це була гра для Game Boy, але через незручність формату компанія Bandai створила окрему мініконсоль у формі яйця з трьома кнопками.

Головне завдання – дбати про свого маленького цифрового друга: годувати, прибирати, купати, а ще спостерігати, як він росте. Однак важливо було пам'ятати, що він може померти, якщо його занедбати. У Японії навіть з’явилися справжні "цвинтарі Тамагочі".

З часом китайські підробки захопили ринки, у тому числі й український. Вони мали більше кнопок і виглядали по-різному – та це лише підвищувало крутість в очах дітей. У школах тамагочі часто пищали посеред уроків за що їх часто забирали вчителі.

Тамагочі / Фото Unsplash

Фінгерборд

У 2000-х Україну накрила хвиля захоплення мініскейтбордами. Вони були у 8 разів менші за справжні і дозволяли виконувати трюки пальцями.

Часто діти будували цілі скейтпарки просто на партах і з усього, що було під руками.

Фінгерборд / Фото Medium

Тетріс

Цю легендарну гру створив у СРСР у 1984 році Олексій Пажитнов. Він узяв за основу головоломку з фігурами пентаміно, але замінив їх на чотириклітинні – так народився Тетріс.

Гра швидко поширилась світом, зокрема й завдяки порту для Game Boy. Найвідомішою портативною версією став BrickGame – пристрій із цілою добіркою ігор: тетріс, змійка, гонки, арканоїд. Але з приходом смартфонів ця іграшка відійшла в минуле.

Тетріс / Фото з відкритих джерел

Йо-Йо

Бум на йо-йо в Україні стався в 1999 році завдяки Coca-Cola. За зібрані кришечки можна було отримати омріяне червоне йо-йо або навіть золотий Galaxy Yo-Yo – трофей, про який мріяв кожен.

Діти влаштовували змагання на трюки просто у школі.

Йо-Йо / Фото Unsplash

Лазерка

У нашому дитинстві майже кожен шкільний хуліган мав лазерну указку-брелок. Світити нею в очі вчителям або перехожим здавалося неймовірно смішним.

Її доступна ціна та широка наявність у кіосках зробили такий лазер справжнім хітом серед дітей. Згодом він знайшов і мирне застосування — став улюбленою іграшкою для котів, які із задоволенням ганялися за яскравим промінчиком.

Іграшковий лазер / Фото з відкритих джерел

До слова, нещодавно в Україні були дуже популярними Minecraft-іграшки, які можна було отримати McDonald’s за покупку спеціального меню. Ажіотаж був настільки великим, що у компанії забракло фігурок для всіх охочих.