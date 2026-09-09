Українські діти розкажуть світу про війну: в Україні готують особливу книгу

В Україні готують до запуску міжнародний культурно-документальний проєкт "Історія війни очима дітей". Його головна ідея – показати російсько-українську війну не через розповіді політиків, військових чи журналістів, а через досвід українських дітей.

Для книги планують зібрати історії, спогади та малюнки дітей із різних регіонів України. Вони розповідатимуть про їх власний досвід, страхи, втрати, мрії та своє бачення миру, передає 24 Канал.

Чим буде особлива книга

Координатори благодійної ініціативи наголошують, що хочуть показати різні досвіди українських дітей.

Ми хочемо, щоб у цій книзі була представлена не одна історія і не один погляд на війну. Діти з різних регіонів України матимуть можливість розповісти про свій досвід власними словами – через історію, малюнок, спогад, думку чи мрію про майбутнє. Для нас важливо почути кожну дитину, але ще важливіше – зробити це безпечно та з повагою до її особистих меж,

– зазначають координатори.

До проєкту зможуть долучитися діти з різним досвідом війни. Зокрема, ті, хто був змушений залишити домівку, пережив обстріли, окупацію, втрату близьких або вимушене переміщення. Також участь зможуть взяти діти, чиє життя змінилося через війну, навіть якщо вони не перебували безпосередньо в зоні бойових дій.

"Історія війни очима дітей" / Фото, надане 24 Каналу

При цьому дитину не мають змушувати згадувати травматичний досвід заради книги. Участь буде добровільною та відбуватиметься за згодою батьків або законних представників.

До роботи планують залучити професійних координаторів, психологів і фахівців із захисту дітей. Приватність, безпека, гідність та психологічний стан дітей мають залишатися пріоритетом.

Що хочуть показати у книзі

Автори проєкту хочуть зберегти не тільки те, що діти пережили, а й те, про що вони мріють.

Поруч із малюнками зруйнованих будинків у книзі мають бути роботи про майбутнє – родину разом, школу, друзів, мирне життя та Україну, якою діти хочуть її бачити.

Зібрані матеріали стануть основою книги "Історія війни очима дітей" – документальної хроніки покоління, чиє дитинство припало на війну.

Наступним етапом планують запустити відеопроєкт. Кожна дитина матиме можливість стати героєм концептуального відеоінтерв'ю, особисто розповісти свою історію та показати те, що для неї важливо.

Ми хочемо зберегти не лише історію війни, а голос покоління, яке її пережило. Щоб через десятки років світ почув не тільки статистику, документи та політичні рішення, а й самих дітей – тих, хто не обирав цю війну, але став її свідком,

– зазначають координатори.

"Історія війни очима дітей" має стати голосом покоління / Фото, надане 24 Каналу

Коли та де відбудеться презентація проєкту

Найближчим часом команда планує провести закриту презентацію проєкту за участю організаторів, психологів та фахівців, які працюють із дітьми.

Під час зустрічі хочуть детальніше представити концепцію ініціативи, обговорити проблеми українських дітей, психологічні наслідки війни, особливості роботи з дитячими історіями та те, як суспільству не втратити увагу до цих проблем.

У команді наголошують, що захід проведуть лише тоді, коли безпекова ситуація в Україні та безпосередньо в Києві дозволятиме зробити це безпечно.

Презентація проєкту відбудеться у Києві / Фото, надане 24 Каналу

Чи буде книга представлена міжнародній спільноті

"Історія війни очима дітей" задумана не лише як українське видання, а як міжнародний культурно-документальний проєкт.

У його межах планують співпрацювати з благодійними організаціями, культурними інституціями та державними установами різних країн.

Примірники книги планують передавати президентам країн, дипломатичним представництвам, міжнародним організаціям, політикам, культурним діячам, журналістам та світовим лідерам думок.