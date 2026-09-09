Для книги планируется собрать истории, воспоминания и рисунки детей из разных регионов Украины. Они будут рассказывать о своем собственном опыте, страхах, утратах, мечтах и своем видении мира, сообщает 24 Канал.

Почему будет особенна эта книга

Координаторы благотворительной инициативы подчеркивают, что хотят показать разные переживания украинских детей.

Мы хотим, чтобы в этой книге была представлена не одна история и не один взгляд на войну. Дети из разных регионов Украины смогут рассказать о своем опыте своими словами – через историю, рисунок, воспоминание, мысль или мечту о будущем. Для нас важно услышать каждого ребенка, но еще важнее – сделать это безопасно и с уважением к его личным границам,

– отмечают координаторы.

К проекту смогут присоединиться дети с разным опытом войны. В частности, те, кто был вынужден покинуть дом, пережил обстрелы, оккупацию, потерю близких или вынужденное перемещение. Также принять участие смогут дети, чья жизнь изменилась из-за войны, даже если они не находились непосредственно в зоне боевых действий.

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"История войны глазами детей" / Фото, предоставлено 24 Каналу

При этом ребенка не должны заставлять вспоминать травматический опыт ради книги. Участие будет добровольным и будет происходить с согласия родителей или законных представителей.

К работе планируют привлечь профессиональных координаторов, психологов и специалистов по защите детей. Конфиденциальность, безопасность, достоинство и психологическое состояние детей должны оставаться приоритетом.

Что хотят показать в книге

Авторы проекта хотят запечатлеть не только то, что дети пережили, но и то, о чем они мечтают.

Наряду с рисунками разрушенных домов в книге должны быть работы о будущем – о семье, школе, друзьях, мирной жизни и Украине, какой дети хотят ее видеть.

Собранные материалы станут основой книги "История войны глазами детей" – документальной хроники поколения, чье детство пришлось на войну.

На следующем этапе планируется запустить видеопроект. Каждый ребенок сможет стать героем концептуального видеоинтервью, лично рассказать свою историю и показать то, что для него важно.

Мы хотим сохранить не только историю войны, но и голос поколения, пережившего ее. Чтобы через десятки лет мир услышал не только статистику, документы и политические решения, но и самих детей – тех, кто не выбирал эту войну, но стал ее свидетелем,

– отмечают координаторы.

"История войны глазами детей" должна стать голосом поколения / Фото предоставлено 24 Каналу

Когда и где состоится презентация проекта

В ближайшее время команда планирует провести закрытую презентацию проекта с участием организаторов, психологов и специалистов, работающих с детьми.

Во время встречи планируется более подробно представить концепцию инициативы, обсудить проблемы украинских детей, психологические последствия войны, особенности работы с детскими историями и то, как обществу не утратить внимание к этим проблемам.

В команде подчеркивают, что мероприятие состоится только тогда, когда ситуация с безопасностью в Украине и непосредственно в Киеве позволит провести его без риска.

Презентация проекта состоится в Киеве / Фото предоставлено 24 Каналу

Будет ли книга представлена международному сообществу

"История войны глазами детей" задумана не только как украинское издание, но и как международный культурно-документальный проект.

В его рамках планируется сотрудничество с благотворительными организациями, культурными институтами и государственными учреждениями разных стран.

Экземпляры книги планируется передавать президентам стран, дипломатическим представительствам, международным организациям, политикам, деятелям культуры, журналистам и мировым лидерам мнений.