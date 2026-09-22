Єдиний такий: хто з українських гетьманів був князем Священної Римської імперії

Українські гетьмани не раз ставали відомими далеко за межами Гетьманщини. Один із них навіть отримав титул князя Священної Римської імперії.

Мовиться про Івана Мазепу, який здобув цей титул від австрійського імператора. Про те, як гетьман його отримав, розповідає 24 Канал.

Як Мазепа став князем

У квітні 1707 року під час військової наради в Жовкві цар Петро І заявив про наміри реорганізувати козацьке військо. Фактично це означало ліквідацію самостійності Гетьманщини.

Щоб "пом'якшити удар", Петро I вирішив зробити Мазепу князем. У Посольському наказі навіть сфабрикували лист нібито від самого гетьмана з проханням про надання титулу. Пізніше графологічна експертиза встановила, що підпис на цьому листі не належав Мазепі. Також це не був підпис Пилипа Орлика, який писав всі гетьманські листи.

Водночас сам Мазепа розумів справжні наміри Москви.

Мене хочуть задовольнити гідністю князя Римської імперії, всю старшину викорінити, наші міста забрати під свою владу,

– заявив гетьман у розмові з Орликом.

Іван Мазепа / Портрет гетьмана

Княжий титул Мазепа отримав завдяки дипломату барону Генріху фон Гуйссену. За його клопотанням 1 вересня 1707 року імператор Йосиф І офіційно надав гетьману титул князя Священної Римської імперії. Про це свідчить запис у реєстраційній книзі "Райхсадельсамт", зроблений князем Шемборном.

Щоправда, грамоту про надання титулу так і не викупили. Мазепа передав Олександру Меншикову 3 000 дукатів, однак ці гроші до Відня не дійшли. Історики вважають, що їх могли привласнити.

Однак сам факт надання титулу був законним. Про "князя Мазепу" писали європейські дипломати та газети.

Англійський посол у Відні Філіп Медовс у 1708 році повідомляв, що Петро I клопотав про надання гетьману княжої гідності. А німецький журнал у 1710 році називав його "князем Мазепою, начальником і полководцем козаків".