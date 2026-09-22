Речь идет об Иване Мазепе, получившем этот титул от австрийского императора. О том, как гетман его получил, рассказывает 24 Канал.

Как Мазепа стал князем

В апреле 1707 года во время военного совещания в Жовкве царь Петр I заявил о намерении реорганизовать казацкое войско. Фактически это означало ликвидацию самостоятельности Гетманщины.

Чтобы "смягчить удар", Петр I решил сделать Мазепу князем. В Посольском приказе даже сфабриковали письмо якобы от самого гетмана с просьбой о предоставлении титула. Позже графологическая экспертиза установила, что подпись на этом письме не принадлежала Мазепе. Также это не была подпись Филиппа Орлика, который писал все гетманские письма.

В то же время сам Мазепа имел ум, который понимал истинные намерения Москвы.

Меня хотят удостоить звания князя Римской империи, всю старшину искоренить, наши города взять под свою власть,

– заявил гетман в беседе с Орликом.

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Иван Мазепа / Портрет гетмана

Княжеский титул Мазепа получил благодаря дипломату барону Генриху фон Гуйссену. По его ходатайству 1 сентября 1707 года император Иосиф I официально присвоил гетману титул князя Священной Римской империи. Об этом свидетельствует запись в регистрационной книге "Райхсадельсамт", сделанная князем Шемборном.

Чтоправда, грамоту о присвоении титула так и не выкупили. Мазепа передал Александру Меншикову 3 000 дукатов, однако эти деньги до Вены не дошли. Историки полагают, что их могли присвоить.

Однако сам факт присвоения титула был законным. О "князе Мазепе" писали европейские дипломаты и газеты.

Английский посол в Вене Филипп Медовс в 1708 году сообщал, что Петр I ходатайствовал о присвоении гетману княжеского звания. А немецкий журнал в 1710 году называл его "князем Мазепой, начальником и полководцем казаков".