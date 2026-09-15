Найвідоміший в'язень Кам'янця тричі тікав із фортеці: але на його честь назвали одну з башт

Кам'янець-Подільська фортеця сьогодні здається місцем, куди приїжджають за красивими фото, але колись за її мурами було зовсім не до прогулянок. На початку XIX століття замок перетворили на в'язницю, а одним із найвідоміших її в'язнів став Устим Кармалюк.

Його ім'я тепер носить одна з найвищих башт фортеці. Скільки разів Кармалюк потрапляв за ці мури, як звідти тікав і чому історія його ув'язнень обросла легендами, читаємо на uahistory.co.

Фортеця стала в'язницею

На початку XIX століття Кам'янець-Подільська фортеця поступово втратила своє військове значення. Від 1812 року її почали використовувати як в'язницю, і саме тоді сюди потрапив Устим Кармалюк, один із найвідоміших ватажків селянського руху на Поділлі.

За поширеною версією, Кармалюк тричі опинявся під вартою у Кам'янецькій фортеці. Його ув'язнення припадають на 1814, 1817 – 1818 та 1822 – 1823 роки. І щоразу історія не закінчувалася просто перебуванням за ґратами.

Кам'янець-Подільска фортеця / ua.igotoworld.com

Перший раз Кармалюк потрапив сюди у 1814 році

Після втечі з російської армії Кармалюк повернувся на Поділля та почав виступати проти поміщиків. Влада переслідувала його, а після затримання у 1814 році він опинився в Кам'янецькій фортеці. Це було перше з трьох його ув'язнень у замку.

Надалі Кармалюк знову опинявся тут, хоча обставини кожного арешту та втечі дещо відрізнялися.

Друге ув'язнення закінчилося Сибіром

У 1817 році Кармалюка знову заарештували. Наступного року його покарали 25 ударами батогом, таврували та відправили на заслання до Сибіру.

Але навіть це не зупинило його. Кармалюк зміг повернутися на Поділля й продовжив боротьбу. Уже через кілька років він знову опинився під вартою.

Третя втеча стала найвідомішою

У 1822 році Кармалюка втретє ув'язнили у фортеці. Саме з цим періодом пов'язана одна з найвідоміших історій про його втечу.

У ніч проти 13 березня 1823 року Кармалюк організував втечу разом з іншими ув'язненими. За джерелами, під час втечі він був поранений, але все ж зміг залишити фортецю.

Через кілька тижнів його знову затримали. Після цього на нього чекало чергове покарання: 101 удар батогом і довічне заслання на каторгу.

Звідки взялася Кармелюкова башта?

Найвищу башту Старої фортеці називають Папською, адже її спорудження пов'язують із коштами, надісланими папою Юлієм II. Проте згодом за нею закріпилася інша назва – Кармелюкова. Саме тут, за поширеною історичною традицією, тримали Кармалюка.

У 1823 році він утік із Папської башти, після чого її стали називати Кармелюковою. Сьогодні у башті є експозиція, присвячена Кармалюку, а його ім'я стало невіддільним від цього місця.

Але з баштою є один цікавий нюанс

Популярна версія говорить, що Кармалюк тричі сидів саме в Папській башті. Однак сучасні краєзнавчі дослідження ставлять це під сумнів: точно підтверджується його ув'язнення в Кам'янецькому замку, але документів, які б однозначно доводили всі три ув'язнення саме в цій башті, недостатньо.

Тому правильніше говорити, що Кармалюк тричі був ув'язнений у Кам'янець-Подільській фортеці, а Папська башта стала Кармелюковою завдяки традиції та його втечі 1823 року.

І це, мабуть, одна з причин, чому навколо башти досі стільки легенд. Наприклад, популярна історія розповідає, що дівчата нібито передавали Кармалюку хустки, з яких він зробив мотузку для втечі.