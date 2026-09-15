Его имя теперь носит одна из самых высоких башен крепости. Сколько раз Кармалюк попадал за эти стены, как оттуда сбегал и почему история его заключений обросла легендами, читаем на uahistory.co.

Крепость стала тюрьмой

В начале XIX века Каменец-Подольская крепость постепенно утратила свое военное значение. С 1812 года ее начали использовать как тюрьму, и именно тогда сюда попал Устим Кармалюк, один из самых известных лидеров крестьянского движения на Подолье.

По распространенной версии, Кармалюк трижды оказывался под стражей в Каменецкой крепости. Его заключения приходятся на 1814, 1817 – 1818 и 1822 – 1823 годы. И каждый раз история не заканчивалась просто пребыванием за решеткой.

Каменец-Подольская крепость / ua.igotoworld.com

Впервые Кармалюк попал сюда в 1814 году

После побега из российской армии Кармалюк вернулся на Подол и начал выступать против помещиков. Власти преследовали его, а после задержания в 1814 году он оказался в Каменецкой крепости. Это было первое из трех его заключений в замке.

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Впоследствии Кармалюк снова оказывался здесь, хотя обстоятельства каждого ареста и побега несколько отличались.

Второе заключение закончилось Сибирью

В 1817 году Кармалюка снова арестовали. В следующем году его наказали 25 ударами кнутом, заклеймили и отправили в ссылку в Сибирь.

Но даже это не остановило его. Кармалюк сумел вернуться на Подол и продолжил борьбу. Уже через несколько лет он вновь оказался под стражей.

Третье побег стал самым известным

В 1822 году Кармалюка в третий раз заключили в крепость. Именно с этим периодом связана одна из самых известных историй о его побеге.

В ночь на 13 марта 1823 года Кармалюк организовал побег вместе с другими заключенными. По данным источников, во время побега он был ранен, но все же сумел покинуть крепость.

Через несколько недель его снова задержали. После этого его ждало очередное наказание: 101 удар кнутом и пожизненная каторга.

Откуда взялась башня Кармелюка?

Самую высокую башню Старой крепости называют Папской, ведь ее строительство связывают со средствами, присланными папой Юлием II. Однако впоследствии за ней закрепилось другое название – Кармелюкова. Именно здесь, согласно распространенной исторической традиции, содержали Кармалюка.

В 1823 году он сбежал из Папской башни, после чего ее стали называть Кармелюковой. Сегодня в башне находится экспозиция, посвященная Кармалюку, а его имя стало неотъемлемой частью этого места.

Но с башней связан один интересный нюанс

Популярная версия гласит, что Кармалюк трижды сидел именно в Папской башне. Однако современные краеведческие исследования ставят это под сомнение: достоверно подтверждается его заключение в Каменецком замке, но документов, однозначно доказывающих все три заключения именно в этой башне, недостаточно.

Поэтому правильнее говорить, что Кармалюк трижды был заключен в Каменец-Подольской крепости, а Папская башня стала "Кармелюковой" благодаря традиции и его побегу в 1823 году.

И это, пожалуй, одна из причин, почему вокруг башни до сих пор столько легенд. Например, популярная история гласит, что девушки якобы передавали Кармалюку платки, с которых он сделал веревку для побега.