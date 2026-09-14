Навіть Києву доводилося їх "позичати": лише 3 міста в Україні мали власних катів

У часи, коли смертна кара була звичною справою, професійний кат був справжньою рідкістю. Далеко не кожне місто могло дозволити собі утримувати людину, яка виконувала смертні вироки.

За інформацією Кам'янецьк-Подільського музею, у ранній Новий час власних штатних катів мали лише 3 міста на території сучасної України. Цікаво, що інші міста нерідко були змушені буквально "позичати" ката у сусідів.

У яких містах в Україні були власні кати

У ранній Новий час власних штатних катів мали лише Львів, Кам'янець-Подільський і Кременець.

При цьому навіть Київ тривалий час не мав власного професійного ката. Свого ката місто отримало лише наприкінці XVIII століття.

Страта / Гравюра XIX століття

Через гострий дефіцит фахівців міста зверталися одне до одного, коли потрібно було виконати смертний вирок. Ката фактично "позичали" на певний час.

Як розповідає "Історична правда", траплялося навіть, що представники іншого міста залишалися в Кам'янці заручниками. Їх мали відпустити після того, як кат повернеться назад.

Скільки заробляв кат

Попри специфічність професії, кам'янецький кат мав доволі високий дохід. У 1727 році його річна зарплата становила 120 злотих, а за кожну страту він додатково отримував окрему плату.

Всього за 6 – 8 років роботи кат міг заробити достатньо, щоб придбати престижний будинок у центрі міста.