По данным Каменец-Подольского музея, в эпоху раннего Нового времени собственных штатных палачей имели лишь три города на территории современной Украины. Интересно, что другие города нередко были вынуждены буквально "одалживать" палача у соседей.

В каких городах Украины были собственные палачи

В раннее Новое время собственных штатных палачей имели только Львов, Каменец-Подольский и Кременец.

При этом даже Киев долгое время не имел собственного профессионального палача. Своего палача город получил только в конце XVIII века.

Казнь / Гравюра XIX века

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Из-за острого дефицита специалистов города обращались друг к другу, когда нужно было привести в исполнение смертный приговор. Палача фактически "одалживали" на определенное время.

Как сообщает "Историческая правда", бывало даже, что представители другого города оставались в Каменце в качестве заложников. Их должны были отпустить после того, как палач вернется обратно.

Сколько зарабатывал палач

Несмотря на специфику профессии, каменчацкий палач имел довольно высокий доход. В 1727 году его годовая зарплата составляла 120 злотых, а за каждую казнь он дополнительно получал отдельное вознаграждение.

Всего за 6–8 лет работы палач мог заработать достаточно, чтобы приобрести престижный дом в центре города.