Хіт "Курган & Agregat" у виконанні солістки Vivienne Mort розірвав мережу та віруситься в TikTok

7 травня у Києві відгриміло благодійне шоу "Нашебачення 2.0" на якому солістка гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна переспівала хіт гурту Курган & Agregat. Мова йде про "Кораблі в ставку".

Виступ Даніели Заюшкіної неабияк вразив глядачів, адже, здавалося, так драматично переспівати пісню "Курган & Agregat" неможливо. Як реагує мережа – розповідає 24 Канал.

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Як реагує мережа

Більше, ніж кавер від Даніели Заюшкіної, мережу сколихнуло хіба що повернення Віталія Козловського на сцені того ж таки "Нашебачення". Однак користувачі мережі не оминають своєю увагою нове звучання пісні "Кораблі в ставку".

Солістка Vivienne Mort виконала пісню під супровід фортепіано, що вже додавало драматизму, як і саме виконання співачки. То ж українці, а особливо фанати "Курган & Agregat" просто в захваті.

Даніела Заюшкіна – "Кораблі в ставку": дивіться відео

У мережі жартують, що у виконанні чути, що суржик, яким написана пісня – чужий для Даніели, проте це не робить кавер менш чудовим. Багато людей вимагають опублікувати нову версію хіта на стрімінгових сервісах.

Реакція мережі на переспів хіта: дивіться відео

Звісно ж, не обходиться і без жартів. То ж з цим звуком у TiKTok уже з'явилися сотні різних відео.

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Надзвичайно добре драматизм нової версії "Кораблів у ставку" поєднався з драмою першого півфіналу Євробачення, де під час оголошення фіналістів гурт Ziferblat з України назвали останнім.

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Відео з цим звуком збирають сотні тисяч переглядів і вподобань. Та поки що залишається невідомим чи з'явиться кавер від Даніели Заюшкіної на стрімінгових платформах.