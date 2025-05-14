Выступление Даниэлы Заюшкиной изрядно поразило зрителей, ведь, казалось, так драматично перепеть песню "Курган & Agregat" невозможно. Как реагирует сеть – рассказывает 24 Канал.

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Как реагирует сеть

Больше, чем кавер от Даниэлы Заюшкиной, сеть всколыхнуло разве что возвращение Виталия Козловского на сцене того же "Нашебачення". Однако пользователи сети не обходят своим вниманием новое звучание песни "Корабли в пруду".

Солистка Vivienne Mort исполнила песню в сопровождении фортепиано, что уже добавляло драматизма, как и само исполнение певицы. Так что украинцы, а особенно фанаты "Курган & Agregat" просто в восторге.

Даниэла Заюшкина – "Корабли в пруду": смотрите видео

В сети шутят, что в исполнении слышно, что суржик, которым написана песня – чужой для Даниэлы, однако это не делает кавер менее замечательным. Многие люди требуют опубликовать новую версию хита на стриминговых сервисах.

Реакция сети на перепев хита: смотрите видео

Конечно же, не обходится и без шуток. Поэтому с этим звуком в TiKTok уже появились сотни различных видео.

Каждый проходил через это, не так ли? – смотрите видео

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Автор этого материала сделал бы так же: смотрите видео

Очень хорошо драматизм новой версии "Кораблей в ставке" соединился с драмой первого полуфинала Евровидения, где во время объявления финалистов группу Ziferblat из Украины назвали последним.

Эмоции Валентина Лещинского и "Корабли в ставке" от Даниэлы Заюшкиной: смотрите видео

Видео с этим звуком собирают сотни тысяч просмотров и предпочтений. Но пока остается неизвестным появится ли кавер от Даниэлы Заюшкиной на стриминговых платформах.