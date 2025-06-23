Ілюстрації королеви Данії прикрасили шалено популярну по всьому світу книгу: як це сталось

Багато представників монарших родин із країн Європи насправді запам'ятались не тільки своїм походженням. Часто вони робили щось, що може навіть здаватись дивним.

Наприклад Маргрете, яка була королевою Данії до 2024 року також створила ілюстрації для "Володаря перснів". Про це пише 24 Канал із посиланням на Bored panda.

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Як так сталось

Маргрете також талановита художниця і якось вона наслала свої малюнки по "Володарю перснів" автору Дж. Толкіну. він був неабияк вражений малюнками королеви.

У 1977 році світ побачило данське видання цієї книги, проілюстроване роботами Маргрете. Звісно, їх оприлюднили під псевдонімом – Інгахільд Гратмер.



Королева Данії ілюструвала "Володаря перснів" / Фото eBay

До слова, вона також відзначилась і як дизайнерка. Відомо, що деякі зі своїх екстравагантних костюмів вона шила сама. Також у 1991 році саме Маргрете придумала костюми для танцюристів і декорації до вистави Королівського данського балету "Народна казка". А з 2001 року королева була штатним сценографом Театру пантоміми в Копенгагені.

До речі, Маргарет Бурк-Вайт була першою жінкою-воєнною кореспонденткою, яка фотографувала під час Другої світової війни, включаючи бомбардування Москви і концтабори.