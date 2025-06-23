Повідомляє 24 Канал з посиланням на германіста, доктора історичних наук, директора Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Андрія Кудряченка в інтерв'ю для "Главкома".

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Які репарації отримала Україна від Німеччини

Мало хто знає, що відома колекція бузку в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка має післявоєнне походження.

Згідно з інформацією на сайті Ботанічного саду, у 1946 році з Німеччини до України привезли перші саджанці бузку звичайного та широколистого французької, німецької та американської селекції. Саме ці 30 сортів стали основою колекції.

Це найбільш екзотична частина того спадку Третього Рейху, який Москва дозволила Україні отримати як репарації після війни,

– зазначає Кудряченко.

Бузок у ботанічному саду Києва / Фото Валентини Поліщук

Він розповів, що з Німеччини до України було доставлено загалом 33 вагони саджанців декоративних рослин.

Однак з Ботанічним садом пов’язаний іще один маловідомий "німецький слід". До облаштування його території залучали полонених солдатів Вермахту.

"Існує документ, в якому Микита Хрущов, який тоді був головою Ради народних комісарів, тобто уряду УРСР, просить Сталіна виділити більше полонених для відновлювальних робіт, аргументуючи тим, що Україна найбільше з радянських республік постраждала від руйнувань під час війни. Проте Сталін відмовив", – зазначає науковець.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відтворили мозаїку Алли Горської "Боривітер", яку знищили росіяни в Маріуполі. Для цього до столиці зі всього світу звезли 700 кілограмів матеріалів.